찬바람 타고온 '시나몬 향기'…커피부터 콤부차까지 시나몬 음료 잇따라 선보여

선선한 바람이 불기 시작하면서 따뜻하고 향긋한 풍미를 앞세운 음료 신제품이 잇따라 출시되고 있다. 특히 달콤하면서도 포근한 향을 지닌 시나몬이 가을·겨울 시즌을 대표하는 재료로 주목받으며 커피와 티는 물론 발효 음료까지 활용 범위를 넓히고 있다. 과일의 상큼함에 시나몬 특유의 향을 더해 계절감을 살리는 한편, 따뜻하게 즐기는 음료부터 시원하고 청량한 음료까지 다양한 제품이 출시되고 있다.

◇'티젠 콤부차 오렌지시나몬'. 사진제공=티젠

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건강음료 전문기업 티젠(TEAZEN)은 상큼한 오렌지와 은은하고 포근한 시나몬 향을 조합한 '티젠 콤부차 오렌지시나몬'을 선보였다. 기존에 차갑게 즐기는 음료로 익숙했던 콤부차를 따뜻하게도 마실 수 있도록 한 HOT & ICE 겸용 제품이다. '티젠 콤부차 오렌지시나몬'은 브라질산 오렌지의 산뜻한 시트러스 풍미에 시나몬의 달콤하고 따뜻한 스파이스 아로마를 더했다. 따뜻한 물에 타면 오렌지의 상큼함과 시나몬의 포근한 향이 어우러지고, 차갑게 즐기면 콤부차 특유의 청량감을 느낄 수 있다는 설명이다. 특히 1스틱 기준 당류 0g, 18kcal로 부담을 낮췄으며, 열에 강한 4세대 포스트바이오틱스를 더해 일상에서 가볍게 즐길 수 있도록 했다.

◇'시나몬 애플 크리스프향 커피'. 사진제공=네스프레소

글로벌 커피 브랜드 네스프레소는 북미의 대표적인 가을 디저트인 애플 크리스프에서 영감을 얻은 '시나몬 애플 크리스프향 커피'를 출시했다. 브라질과 콜롬비아산 100% 아라비카 원두를 블렌딩해 미디엄 다크 로스팅하고, 시나몬과 구운 사과, 페이스트리 풍미를 더해 가을철 디저트의 달콤하고 향긋한 맛을 커피 한 잔에 담았다. 우유와 함께 즐기면 시나몬롤 애플 크리스프 라테로도 응용할 수 있어 익숙한 커피에 계절의 풍미를 더하고 싶은 소비자들에게 새로운 선택지를 제공한다.

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◇ 'Fall For Apple Sweet & Spiced' 3종. 사진제공=커피빈코리아

커피빈코리아도 사과와 시나몬을 활용한 가을 시즌 신메뉴 3종을 선보였다. 'Fall For Apple Sweet & Spiced'를 테마로 사과의 달콤함에 시나몬과 진저 등 향신료의 풍미를 더했으며, 라테와 티, 스파클링 등 서로 다른 형태로 구성해 취향에 따라 선택할 수 있도록 했다. '애플파이 크림라떼'는 사과와 카라멜, 시나몬을 조합한 베이스에 에스프레소와 애플 카라멜 크림을 더해 애플파이의 풍미를 구현한 메뉴다. 따뜻한 음료와 아이스 두 가지로 즐길 수 있다. '애플 스파이스 티'는 사과에 시나몬과 진저의 향을 더해 선선한 날씨에 어울리는 따뜻한 티 음료로 완성했으며, '스파클링 애플 스파이스'는 사과와 시나몬, 진저에 탄산을 더해 향신료의 풍미와 산뜻한 청량감을 동시에 살렸다.

업계 관계자는 "시나몬이 지닌 따뜻하고 향긋한 이미지가 가을·겨울철 음료의 계절감을 표현하는 데 효과적인 만큼, 다양한 원료와 음용 방식을 결합한 제품 활용이 이어지고 있다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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