"불량 콘돔으로 출산율 높이자"…회장님의 황당 제안 논란

자료사진 출처=픽사베이

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 출산율 하락 문제 해결을 위해 불량 콘돔을 일정 비율로 유통하자고 주장한 홍콩 재벌이 여론의 뭇매를 맞고 있다.

홍콩01 등 현지 매체들에 따르면 홍콩 부동산 재벌 중위안그룹(中原集團)의 창업자이자 온라인 매체 'am730'의 창간자인 스융칭은 최근 칼럼에서 "콘돔의 등장이 출산율 하락의 주요 원인"이라는 취지의 주장을 폈다.

그러면서 그는 피임 기술이 발달하면서 사람들이 성관계의 즐거움은 누리면서도 임신이라는 결과는 피할 수 있게 됐다고 설명했다.

Advertisement

그는 정부가 출산율을 높이려면 경제적 지원책만 검토할 것이 아니라 콘돔의 영향도 살펴야 한다고 주장했다.

구체적으로는 제조업체가 일정 비율의 불량 콘돔을 시장에 출시하도록 규정하고, 제품의 누출 비율을 조정해 지역의 출산율을 조절하자는 방안을 제시했다. 그는 이런 조치가 윤리적 논란을 불러올 수 있다는 점을 인정하면서도 출산율이 극단적으로 낮아지는 상황을 되돌리려면 윤리적 기준에 어긋나는 조치도 필요하다는 취지로 주장했다.

Advertisement

이번 발언은 홍콩의 출생아 수가 역대 최저 수준으로 떨어진 상황에서 나왔다. 홍콩 정부 통계처에 따르면 2025년 중반부터 2026년 중반까지 1년 동안 홍콩에서 태어난 출생아는 2만 9700명으로, 처음으로 3만 명 아래로 내려갔다. 같은 기간 사망자는 5만 100명으로 출생아 수를 크게 웃돌았다.

Advertisement

한편 스융칭 회장의 기이한 출산 해법 주장은 이번이 처음이 아니다.

Advertisement

홍콩 현지 보도에 따르면 그는 2021년에도 젊은 사람들이 자녀 두 명을 낳은 뒤에야 피임 제품을 합법적으로 구매하거나 사용할 수 있도록 해야 한다는 취지의 주장을 했다. 당시에도 개인의 선택권을 침해한다는 비판이 제기됐다.

현지 네티즌들은 "일부러 결함이 있는 제품을 유통하면 원치 않는 임신뿐 아니라 성병 위험까지 높일 수 있다", "말도 안 되는 주장", "본인이 양육비를 지원할 건가" 등의 반응을 보이고 있다.

Advertisement

장종호 기자 bellho@sportschosun.com