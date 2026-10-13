"대장 용종절제술 중 출혈, 이후 지연 출혈 위험과 연관"

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[스포츠조선 장종호 기자] 대장 용종절제술 중 발생하는 즉시 출혈이 이후 나타나는 지연 출혈 위험을 가늠하는 지표가 될 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

대장 용종절제술은 대장암 발생과 사망 위험을 낮추는 중요한 치료법이지만, 시술 후 출혈이 뒤따를 수 있어 주의가 필요하다. 용종절제술 후 출혈(post-polypectomy bleeding, PPB)은 발생 시점에 따라 즉시 출혈(immediate PPB, IPPB)과 지연 출혈(delayed PPB, DPPB)로 구분된다.

즉시 출혈은 용종 절제 직후 나타나는 출혈로 대부분 내시경적 지혈을 통해 조절할 수 있다. 반면 지연 출혈은 시술 종료 후 30일 이내 발생하며, 경우에 따라 응급실 방문이나 입원, 재내시경, 수혈 등이 필요할 수 있다.

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이에 연세대학교 용인세브란스병원 소화기내과 허철웅 교수 연구팀(황진호·현혜경 교수, 계명대학교 통계학과 손낙훈 교수)은 2005년 11월부터 2022년 6월까지 세브란스병원과 용인세브란스병원에서 대장 용종절제술을 받은 환자 1만 6684명, 용종 4만 1279개의 진료기록을 분석했다. 연구에서 즉시 출혈은 용종 절제 후 세척에도 1~5분간 지속되는 출혈로 정의했고, 지연 출혈은 시술 종료 후 30일 이내 혈변이 발생해 내시경적 지혈 등 응급 처치나 입원, 재시술이 필요한 경우로 정의했다.

분석 결과 전체 환자의 5.59%인 933명에서 즉시 출혈이 발생했고, 이들 가운데 35명(3.75%)에서 이후 지연 출혈이 발생했다. 반면 즉시 출혈이 없었던 1만 5751명 중에서는 246명(1.56%)에서 지연 출혈이 발생했다.

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통계 분석 결과 즉시 출혈과 지연 출혈 사이에는 유의한 연관성이 확인됐다(paired Odds Ratio 3.65, P<0.001), 분석 방법을 달리한 민감도 분석에서도 동일한 경향이 확인됐다.

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연구팀은 즉시 출혈이 발생한 환자만을 대상으로 지연 출혈과 관련된 요인을 추가로 분석했다. 환자의 특성과 용종 크기 및 개수, 시술시간 등 여러 요인을 함께 고려한 다변량 로지스틱 회귀분석 결과, 수련의가 시행한 시술이 지연 출혈과 유의하게 연관된 유일한 독립 위험인자로 확인됐다.

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허철웅 교수는 "이번 대규모 코호트 분석을 통해 용종절제술 과정에서 발생하는 즉시 출혈이 이후 지연 출혈 위험을 가늠하는 중요한 신호임을 확인했다"며 "즉시 출혈이 발생한 환자를 보다 주의 깊게 관찰하고, 특히 수련의가 시술하는 경우 충분한 감독과 적절한 지혈이 이뤄질 수 있도록 하는 것이 환자 안전 향상에 도움이 될 것"이라고 설명했다.

이번 연구는 소화기·간 분야 국제학술지 'World Journal of Gastroenterology'에 최근 게재됐다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com