KT, '모두의 AI' 협력 강화…"AI 생태계 지속 성장 위해 노력"

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KT가 17개 기업과 함께 준비 중인 인공지능(AI) 서비스 '모두의 AI'의 완성도를 높이고 협력 생태계 확대에 나선다. 12월 정식 출시를 앞두고 서비스 개발 현황을 점검하고 기업 간 협력 방안을 논의했다.

13일 TK에 따르면 지난 12일 서울 종로구 KT 광화문빌딩 웨스트에서 '모두의 AI Connect Summit 2026'을 진행했다.행사에는 박윤영 KT 대표와 다음, 업스테이지, 솔트룩스, EBS, 비씨카드 등 컨소시엄 참여 17개 기업의 대표와 주요 경영진이 참석했다.

모두의 AI Connect Summit 2026은 '연결을 넘어 실행으로'를 주제로 서비스 출시 준비 상황과 고도화 계획을 공유하는 형태로 진행됐다. 참여 기업들은 각 사의 AI 기술과 서비스를 연계해 이용자에게 통합된 AI 경험을 제공하는 방안을 논의했다.

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'모두의 AI'는 여러 국산 AI 모델과 생활 밀착형 서비스를 연결하는 것이 특징이다. 검색과 교육, 금융, 콘텐츠, 부동산 등 다양한 분야의 서비스를 하나의 플랫폼에서 이용할 수 있도록 한다는 구상이다.

초기 서비스는 이용자의 질문 의도를 파악해 적합한 답변을 제공하는 데 초점을 맞춘다. 날씨와 생활 정보, 주식, 인물, 콘텐츠 관련 질문에 자연어로 답하고 관련 정보를 이해하기 쉽게 설명하는 방식이다. KT는 이번 점검 결과를 바탕으로 서비스 완성도를 높일 계획이다.

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KT는 정식 출시 이후 참여 기업 간 서비스 연계를 강화하고 외부 기업의 참여도 확대할 방침이다. 플랫폼과 인프라를 기반으로 각 기업의 AI 모델과 데이터, 서비스를 연결해 개방형 협력 체계를 구축한다는 계획이다.

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박윤영 KT 대표는 "참여 기업들과 긴밀히 소통하고 협력해 국민에게 일상에서 끊김 없는 AI 경험을 제공하고, 대한민국 AI 생태계의 지속적인 성장에 기여하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com