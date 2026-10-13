"세월에 장사 없네"…디카프리오·맥과이어 배 불뚝 '아저씨 몸매' 포착

해변에서 포착된 '아저씨 몸매'의 토비 맥과이어(왼쪽)와 레오나르도 디카프리오. 사진출처=TMZ, 백그리드

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 할리우드 배우 레오나르도 디카프리오(51)가 23살 연하 연인인 이탈리아 출신 모델 비토리아 세레티(28)와 하와이 해변에서 여유로운 시간을 보내는 모습이 공개됐다.

TMZ 등 미국 연예매체들에 따르면 디카프리오는 지난 주말 하와이 라나이섬에서 세레티를 비롯해 배우 토비 맥과이어(51), 커트니 콕스, 케이트 허드슨 등과 해변 물놀이를 즐겼다.

공개된 사진에서 디카프리오와 맥과이어는 상의를 벗은 편안한 차림으로 바닷물에 몸을 담갔다. 두 배우 모두 배가 도드라진 이른바 '아저씨 몸매'를 드러내 눈길을 끌었다. 탄탄한 근육질 몸매보다는 나이가 들면서 자연스럽게 살이 붙은 듯한 모습이었다.

Advertisement

또한 디카프리오와 연인 세레티의 애정 어린 모습도 화제가 됐다.

두 사람은 2023년부터 교제설이 불거진 뒤 3년 넘게 만남을 이어오고 있다. 세레티는 디카프리오보다 23세 어리지만, 두 사람은 공개 행사와 휴가 등에서 함께 모습을 드러내며 관계를 이어가고 있다.

Advertisement

이번 해변 모임에는 맥과이어와 디카프리오의 오랜 친분도 작용한 것으로 보인다. 두 사람은 오랫동안 할리우드에서 가까운 친구로 지내왔다. 맥과이어는 영화 '스파이더맨' 시리즈로 유명하며, 디카프리오와도 오랜 인연을 맺고 있다.

Advertisement

이번 해변 나들이의 배경에는 맥과이어의 전처인 제니퍼 마이어의 결혼식이 있었다. 마이어는 억만장자 사업가 제프 오군레시와 지난 주말 하와이 라나이섬의 포시즌스 리조트에서 결혼식을 올렸다. 맥과이어는 전처의 재혼식에서 직접 주례를 맡아 화제를 모았다.

Advertisement

맥과이어와 마이어는 2007년 결혼했으며 2016년 별거했다. 두 사람의 이혼은 2026년 9월 법적으로 마무리됐다. 이들은 딸 루비(19)와 아들 오티스(17)를 두고 있으며, 두 자녀도 결혼식에 참석했다. 마이어와 오군레시 사이에서 태어난 딸도 함께한 것으로 전해졌다.

이날 결혼식에는 아마존 창업자 제프 베이조스와 부인 로런 산체스, 배우 커트니 콕스와 케이트 허드슨, 패션 디자이너 레이철 조 등 유명 인사들도 대거 참석했다. 약 200명이 모인 것으로 알려진 결혼식은 할리우드와 재계 인사들이 한자리에 모인 행사로 관심을 끌었다.

Advertisement

장종호 기자 bellho@sportschosun.com