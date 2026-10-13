페르노리카 코리아, 지속가능한 바텐딩 심화 특강 참가자 모집

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페르노리카 코리아가 바 산업의 지속가능한 운영 방식을 주제로 한 교육 프로그램을 연다. 지역·제철 재료 활용과 식재료 낭비 감축 등 현장에서 적용할 수 있는 실천 사례를 공유한다.

페르노리카 코리아에 따르면 11월 12일 바 참(Bar Cham)의 임병진 대표와 함께 'T-Talk' 특강을 개최한다. T-Talk는 2022년부터 운영해 온 무료 교육 프로그램 '지속가능한 바텐딩(Bar World of Tomorrow)'의 심화 과정으로 19세 이상 바텐더와 바 운영자를 대상으로 진행한다. 강연을 맡는 임 대표는 서울 서촌의 바 참을 운영하고 있다.

바 참은 한옥 공간에서 지역 술과 특산물, 한국적인 맛을 활용한 칵테일을 선보이는 곳이다. '2026 아시아 50 베스트 바'에서 33위에 올랐다. 특강에서는 지속가능한 바 운영을 위한 실무 사례를 소개한다. 지역 및 제철 재료 활용, 칵테일 개발 과정에서의 재료 낭비 감축, 직원의 역량 개발과 성장을 지원하는 조직문화 등이 주요 내용이다. 참가 신청은 페르노리카 코리아 공식 홈페이지와 네이버 카페에서 받는다. 신청은 선착순으로 마감된다.

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임 대표는 "지속가능한 바를 만드는 일은 현장에서 실천할 수 있는 작은 변화를 발견하고 꾸준히 이어가는 데서 시작된다"며 "참가자들과 경험을 나누고 각자의 바에 적용할 수 있는 방안을 함께 고민하겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com