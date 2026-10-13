LG유플러스 장기고객 화담숲 초청 행사 진행…5000명 모집에 9.2:1 경쟁률

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LG유플러스가 장기고객 5000명을 대상으로 진행하는 화담숲 초청 행사에 4만6000명이 응모했다. 통신 서비스 이용에 따른 혜택을 넘어 자연 속에서 특별한 경험을 제공하는 고객 감사 프로그램이다.

13일 LG유플러스에 따르면 화담숲 초청 행사 응모자가 4만6000명으로 집계됐다. 화담숲 초청행사는 장기고객을 대상으로 가을 단풍 명소인 화담숲에서 고객들이 가족, 연인, 친구와 함께 시간을 보내도록 기획했다.

LG유플러스는 방문객이 숲을 둘러보는 데 그치지 않고 직접 참여할 수 있는 프로그램도 마련했다. 화담숲 내 5개 지점에서 스탬프를 모으는 투어를 운영한다. 스탬프를 모두 모은 고객에게는 기념 자석을 증정한다.

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가족사진 촬영도 지원한다. 주요 명소에 포토존을 설치하고 진행요원을 배치한다. 가족이 함께 나들이를 하면서도 정작 모두가 나온 사진을 남기기 어렵다는 점을 고려했다. LG유플러스는 장기고객 대상 감사 프로그램을 지속적으로 확대할 방침이다.

장준영 LG유플러스 마케팅그룹장(상무)은 "장기고객은 회사의 성장을 함께 만들어 온 소중한 동반자"라며 "고객의 시간과 경험을 더욱 가치 있게 만드는 감사 프로그램을 확대하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com