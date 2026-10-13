한화그룹, 영화 콘텐츠 플랫폼 '시네마바이브랜드' 첫 파트너…'우주태양광으로 그리는 지속가능한 미래' 그려

◇김정아 이노션 대표(왼쪽 두번째), 박지영 한화커뮤니케이션위원회 부사장(왼쪽 세번째), 김영덕 ACFM 위원장(왼쪽 네번째)이 특별 세션에서 대담을 나누는 모습. 사진제공=한화그룹

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한화그룹이 영화 콘텐츠 플랫폼 '시네마바이브랜드(Cinema by Brand)'에 첫 브랜드 파트너로 참여한다.

제31회 부산국제영화제 아시아콘텐츠&필름마켓(ACFM)에서 공개된 시네마바이브랜드는 이노션과 ACFM이 공동 기획한 영화 콘텐츠 개발·제작 플랫폼으로, 브랜드와 글로벌 영화 창작자를 연결해 기업의 가치와 철학을 감독 고유의 시선과 영화적 서사로 구현한다.

한화는 우주태양광을 소재로 지속가능한 미래에 대한 비전을 영화적 상상력으로 풀어내고, 국내외 대중과 브랜드의 철학 및 가치를 공유할 계획이다.

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이번 프로젝트는 기간산업을 중심으로 성장해 기업 간 거래(B2B) 사업 비중이 높은 한화가 영화라는 친숙한 콘텐츠를 통해 대중과의 접점을 확대하기 위해 추진됐다.

한화는 지난 12일 부산 벡스코 제2전시장에서 열린 ACFM 특별 세션에서 프로젝트 참여 배경과 브랜드 커뮤니케이션 방향을 소개했으며, 박지영 한화커뮤니케이션위원회 부사장과 김정아 이노션 대표이사, 김영덕 ACFM 위원장 등이 참석해 기업과 영화의 협업 가능성을 논의했다.

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작품의 핵심 소재는 우주태양광으로, 해당 기술이 널리 활용되는 미래의 우주를 배경으로 기술 자체를 설명하는 데 그치지 않고 인간의 기억과 감정, 생명, 지속가능한 미래에 대한 이야기를 전달하는 것이 창작 방향이다.

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이번 프로젝트에서는 ACFM과 한국영화프로듀서조합(PGK) 등 영화계 전문가들의 심사를 거쳐 에드먼드 여 감독의 'Solar Poet', 홍의정 감독의 '달노을', 이진호 감독의 'The New Mission' 등 총 3개 작품이 선정됐으며, 각 작품은 영화적 독립성과 브랜드가 지향하는 미래 가치를 함께 담아냈다는 평가를 받았다. 최종 선정작들은 2027년 중 제작돼 국내외 관객에게 선보일 예정이다.

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박 부사장은 "기업과 창작자가 서로의 영역을 확장하고, 앞으로도 지속적으로 새로운 이야기를 이어갈 수 있는 좋은 사례가 만들어지기를 기대한다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com