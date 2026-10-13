'헬보이' 여배우 또 기내 소동…승무원·경찰 폭행 혐의 체포

사진출처=인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 영화 '금발이 너무해'로 이름을 알린 할리우드 배우 셀마 블레어(54)가 또다시 기내 소란으로 체포됐다.

최근 여객기 안에서 승무원들을 때리고 착륙 후에는 경찰관과 간호사를 폭행한 혐의로 조사를 받은 것으로 알려졌다.

TMZ 등 미국 연예매체들에 따르면 지난 11일(이하 현지시각) 로스앤젤레스 국제공항에서 출발해 뉴욕 존 F 케네디 국제공항으로 향하던 델타항공 여객기에 탑승한 블레어는 착륙 전 승무원들과 물리적으로 충돌한 것으로 전해졌다.

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일부 보도에 따르면 블레어는 비행 중 항공기 출입문을 열려고 했으며, 이를 제지하는 승무원 한 명을 주먹으로 때리고 다른 한 명을 물었다는 의혹이 제기됐다.

현지 매체들은 한 승무원은 피부가 찢어지는 상처를 입었고, 다른 승무원은 물린 상처가 발생했다고 보도했다.

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소란은 착륙 이후에도 이어졌다. TMZ는 관계자들의 주장을 인용해 블레어가 병원으로 이송되는 구급차 안에서 경찰관을 여러 차례 발로 찼다고 보도했다. 병원에 도착한 뒤에는 간호사를 폭행했다는 의혹도 제기됐다.

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현재 블레어는 경찰관과 간호사를 폭행한 혐의로 각각 2급 폭행 혐의 두 건에 직면했다. 12일 진행된 법원 심리에서는 보석금 현금 2만 달러(약 2700만원) 또는 보증금 6만 달러(약 8000만원)가 정해졌다.

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항공기 안에서 발생한 폭행 사건과 관련해서는 미 연방수사국(FBI)이 별도 조사 중이다.

블레어 측은 이번 사건이 의료 응급상황에서 비롯됐다고 해명했다. 대변인은 TMZ에 "셀마는 의료 응급상황을 겪었다"며 "착륙 직후 즉각적인 의료 조치를 받았으며 현재 안정적인 상태"라고 밝혔다. 다만 의료 응급상황의 구체적인 원인이나 당시 상태에 대해서는 상세히 공개되지 않았다.

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한편 블레어는 영화 '크루얼 인텐션스', '금발이 너무해', '헬보이' 등에 출연해 알려진 배우다. 그녀는 2018년 중추신경계에 영향을 미치는 자가면역질환인 다발성경화증(MS) 진단을 받았다고 공개했다. 이후 질환으로 인한 근력 저하와 보행 문제, 기억력 저하 등을 겪고 있다고 밝히며 장애와 만성질환에 대한 경험을 알려 왔다.

앞서 블레어는 2016년에도 비행기 안에서 소동을 일으킨 뒤 사과한 바 있다. 당시 멕시코 칸쿤에서 돌아오는 델타항공 여객기에서 술과 약물을 함께 복용한 뒤 의식을 잃고 고성을 질렀다는 보도가 나왔다. 그녀는 이후 성명을 통해 술과 약물을 함께 복용한 것이 실수였다며 승객과 승무원에게 사과했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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