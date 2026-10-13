매일 콜라 마시는 101세 노인, 장수 비결…"감기도 안 걸려"

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 101세 중국 노인이 콜라와 스프라이트를 박스째 사다 놓고 즐겨 마시는 일상이 공개돼 화제다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 중국 저장성 타이저우시 원링시 다시진 량산촌에 사는 루스쩡(101)씨는 1926년 9월 7일 태어나, 두 아들과 딸 하나를 뒀으며, 현재 4대가 함께하는 대가족을 이루고 있다.

루 할아버지는 식생활에 상당히 신경을 쓴다. 시골에 사는 그는 5일에 한 번씩 인력거를 타고 마을 인근 장터에 나가 생선과 새우, 게 등 해산물과 돼지고기, 제철 채소를 구입한다. 신선한 식재료를 꼼꼼히 고르는 편이며, 저축한 돈의 상당 부분을 먹는 데 쓴다고 한다.

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지난해까지만 해도 직접 삼륜차를 몰고 장을 보러 다녔다. 하지만 올해 상반기 넘어지는 사고를 겪은 뒤 움직임이 다소 느려졌고, 가족들은 추가 사고를 우려해 더는 삼륜차를 타지 못하도록 했다.

두 아들은 아버지의 일상생활을 돕기 위해 가사도우미를 고용했다.

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도우미는 루 할아버지의 식욕이 여전히 왕성하다고 전했다. 밥은 한 끼에 반 공기 정도 먹지만, 꽃게류 해산물은 한 접시를 깨끗이 비울 정도다. 가장 눈길을 끄는 것은 음료 취향이다. 루 할아버지의 집에는 콜라와 스프라이트가 상자째 쌓여 있다는 것이다.

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그는 얼음처럼 차가운 스프라이트에 백주를 몇 방울 떨어뜨려 마시는 것을 즐긴다. 식사 때는 술을 소량 곁들이기도 한다.

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과일 역시 단맛이 강한 종류를 선호한다. 수박과 배, 감귤 등이 즐겨 먹는 과일이다. 반면 채소는 해산물이나 육류에 비해 많이 먹지 않는 것으로 전해졌다.

생활 리듬은 비교적 규칙적이다. 평소 오후 5시쯤 저녁 식사를 마치고 휴식을 취한 뒤 오후 8시쯤 잠자리에 든다. 다음 날 새벽 4시쯤 눈을 뜨지만 바로 일어나지는 않는다. 침대에서 두 시간가량 몸을 천천히 펴고 스트레칭한 뒤 오전 6시쯤 일어난다. 낮 12시 무렵에는 낮잠도 조금 잔다.

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루 할아버지는 자신의 건강에 상당한 자신감을 보였다. 그는 현지 매체와의 인터뷰에서 "어떤 노인들은 넘어지고 나서 중풍이 오기도 하지만 나는 괜찮다"며 "젊었을 때의 일도 비교적 또렷하게 기억한다"고 말했다. 감기에 걸리는 일도 드물고 혈압도 비교적 낮은 편이라고 설명했다.

루 할아버지의 생활이 알려지자 중국 온라인에서는 다양한 반응이 나왔다. 네티즌들은 "콜라를 마시면서도 101세까지 살았다니 전문가들은 난감하겠다", "좋은 기분과 규칙적인 수면 습관이 장수의 중요한 이유일 것", "타고난 건강과 체질이 장수에 더 큰 영향을 미칠 수도 있다" 등의 반응을 내놓고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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