경정 17·18기 신예들, 가을 수면서 존재감…임건·김태훈 두각

미사리경정장에서 선수들이 경주 출전을 위해 계류장을 벗어나고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

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가을 경정 시즌을 맞아 17·18기 신예 선수들이 존재감을 키우고 있다. 여름철보다 수온이 낮아지고 바람의 영향이 커지면서 경주 환경이 까다로워진 가운데 경험이 풍부한 고참 선수들뿐 아니라 신인급 선수들의 활약에도 관심이 쏠리고 있다.

13일 국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부에 따르면 2024년 데뷔한 17기와 올해 처음 경정 무대에 나선 18기 선수들은 출전 경험을 쌓으며 경기력을 끌어올리고 있다. 아직 고참 선수들에 비해 경기 운영의 안정감은 부족하지만 일부 선수들은 꾸준한 입상과 우승으로 성장 가능성을 보여주고 있다.

17기는 임건(A2)을 비롯해 김미연, 김태훈, 박지윤, 윤서하, 이현준, 이현지, 임혜란, 조미화, 황동규(이상 B2) 등 10명으로 구성돼 있다. 이 가운데 가장 두드러진 활약을 펼치는 선수는 임건이다.

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임건은 올해 전반기 우승 5회, 준우승 7회를 기록하며 안정적인 경기력을 선보였다. 이를 바탕으로 후반기 A2등급으로 승급했으며 후반기에도 1착 4회, 2착 2회, 3착 1회를 기록하며 상승세를 이어가고 있다.

임건(17기, A2) 사진제공=국민체육진흥공단

김상범(18기, B2) 사진제공=국민체육진흥공단

다만 인코스에 비해 센터와 아웃코스에서의 경쟁력은 상대적으로 부족하다는 평가다. 다양한 코스에서 안정적인 경주 운영 능력을 갖춘다면 한 단계 더 성장할 가능성이 있다는 분석이다.

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같은 17기 김태훈(B2)도 주목할 만한 선수다. 김태훈은 올해 1착 4회, 2착 4회, 3착 5회를 기록하며 꾸준히 입상권에 이름을 올리고 있다. 특히 과감한 휘감기 전개를 앞세운 적극적인 승부가 강점으로 꼽힌다. 다만 경기 운영에서 기복을 보이고 있어 안정감을 높이는 것이 향후 과제로 평가된다.

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김태훈(17기, B2) 사진제공=국민체육진흥공단

이들을 제외한 17기 선수들은 아직 뚜렷한 성과를 거두지 못하고 있지만 출전 경험을 쌓으며 조금씩 경기력을 끌어올리고 있다. 경정은 스타트와 코스 선택, 상대 선수의 움직임에 대한 대응 등 실전 경험이 경기 운영 능력에 큰 영향을 미치는 종목인 만큼 꾸준한 출전이 중요하다는 분석이다.

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올해 데뷔한 18기는 김상범, 김준영, 이명현, 이신호, 이은지(이상 B2) 등 5명이다. 데뷔 첫해인 만큼 전반적으로 경험 부족에 따른 경기력의 한계를 보이고 있지만 최근에는 첫 우승자가 나오며 가능성을 보여줬다.

주인공은 김상범이다. 김상범은 지난 1일 열린 40회차 목요 8경주에서 주은석(5기·B2), 서휘(11기·A1) 등 선배 선수들을 상대로 과감한 승부를 펼쳐 데뷔 첫 우승을 차지했다.

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특히 1주회 2턴 마크에서 적극적인 선회와 경주 운영으로 경쟁자들을 따돌리며 승리를 거뒀다. 아직 출전 경험은 많지 않지만 강자들을 상대로 경쟁력을 확인했다는 점에서 의미가 있다는 평가다.

17·18기 선수들의 향후 성적을 좌우할 핵심 변수는 경험 축적이다. 경정은 스타트와 코스, 모터 성능뿐 아니라 순간적인 판단과 상대 선수의 움직임에 대응하는 능력까지 요구된다. 출전 경험이 쌓일수록 경주 운영의 완성도도 높아질 수 있다.

현재까지는 고참 선수들과 비교해 경기력의 안정감에서 차이를 보이고 있지만 신예 선수들이 자신만의 승부 스타일을 만들어가는 과정도 경정의 관전 요소로 꼽힌다. 가을 시즌을 거치며 17·18기 선수들이 얼마나 성장한 모습을 보여줄지 관심이 모인다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com