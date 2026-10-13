장례식 도중 깨어난 15살 소녀…"심장이 너무 아팠어요"

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 가족들이 숨진 것으로 생각해 장례를 치르던 15세 소녀가 관 속에서 몸을 일으킨 일이 발생했다.

데일리메일 등 외신들에 따르면 지난 10일(현지시각) 새벽 중남미 국가 과테말라 키체주 엘 호코테 마을에 사는 소녀 율레이디 익스토토야크라(15)는 몸에 이상을 느꼈고, 아버지 아브라함 익스토토야크가 병원으로 데려가던 도중 의식을 잃었다. 목사인 아버지는 차를 세운 뒤 딸의 상태를 확인했지만 호흡이 없고 손목에서 맥박도 느껴지지 않는다고 판단했다.

아버지는 딸이 숨진 것으로 생각해 병원으로 가지 않았고, 가족은 의사의 진찰이나 공식적인 사망 확인 절차 없이 관을 마련해 집으로 돌아왔다. 이후 친척과 이웃, 종교 공동체 사람들이 모여 장례를 준비했다. 같은 날 오후 2시 30분쯤 장례가 진행되던 중 예상치 못한 일이 벌어졌다.

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딸의 관 앞에서 울고 있던 어머니가 관 안에서 움직임을 발견한 것이다. 어머니는 현지 언론에 "딸이 살아 있다고 계속 말했다. 죽은 것이 아니었다"며 "관의 덮개를 열자 딸이 움직이기 시작했고, 깨어나더니 갑자기 몸을 일으켰다"고 말했다.

가족과 조문객들은 소녀가 눈을 뜨고 상체를 일으키자 크게 놀랐다.

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슬픔에 잠겨 있던 장례식장은 순식간에 놀라움과 안도의 분위기로 바뀌었다.

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소녀는 이후 현지 매체와의 인터뷰에서 의식을 잃기 전 가슴에 심한 통증을 느꼈다고 밝혔다. 그는 "심장이 너무 아팠고 무거운 느낌이 들었다. 그러다 기절하듯 의식을 잃었다"고 당시 상황을 설명했다.

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현지 보도에 따르면 소녀는 의식을 되찾은 뒤 회복 중인 것으로 알려졌다. 다만 손이 여전히 떨린다고 말한 것으로 전해졌다. 과테말라 보건당국은 현재까지 사건의 의학적 원인이나 소녀의 상태에 관한 공식적인 조사 결과를 발표하지 않았다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com