교보교육재단, '제10회 책갈피 독서편지 공모전' 개최…11월 2일까지 신청받아

교보교육재단이 '제10회 책갈피 독서편지 공모전'을 진행한다.

2017년 시작된 이번 공모전은 독서교육 전문가가 선정한 '2026 책갈피 추천 인성도서' 12권 중 한 권을 읽고, 책 속 인물이나 저자 또는 주변 사람에게 전하는 편지 형식으로 감상과 성찰을 표현하는 행사다.

참가 대상은 9~24세로, A4 용지 1장 이상의 편지글을 작성해 교보교육재단 홈페이지에서 신청서 양식을 내려받아 온라인으로 제출하면 되며, 접수는 오는 11월 2일 자정까지다.

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시상 규모는 총 206명, 상금 및 상품 약 2100만원 상당으로, 대상 1명(100만원), 금상 5명(각 60만원), 은상 10명(각 40만원), 동상 30명(각 20만원), 장려상 60명(각 10만원)에게 상장과 교보문고 기프트카드를 수여하고, 참가자 100명에게는 추첨을 통해 배스킨라빈스 파인트 모바일 기프티콘을 증정한다.

공모전 10주년을 맞아 교보문고 온라인 이벤트 페이지에서도 추천 도서와 상세 정보를 제공하며, 심사 결과는 12월 말 발표할 예정이다.

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최화정 교보교육재단 이사장은 "이번 공모전이 청소년들에게 잠시 멈춰 자신을 깊이 마주하고, 책을 통해 얻은 생각과 감정을 나누며 마음의 성장을 이루는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com