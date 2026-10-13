상반기 186만건 처방된 위고비·마운자로…향정신성 식욕억제제와 '깜깜이 병용' 안전 공백

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[스포츠조선 장종호 기자] GLP-1 계열 비만치료제인 위고비와 마운자로의 처방이 올해 상반기에만 186만 건에 달하며 급증하고 있지만, 향정신성 식욕억제제와의 병용 처방이나 장기 처방을 걸러낼 안전 관리망에는 심각한 구멍이 뚫린 것으로 나타났다. 의무 DUR(의약품 안전사용서비스) 점검 대상에서 누락돼 수개월 치 과다 처방이나 미검증 병용 투여가 이뤄져도 아무런 경고가 뜨지 않아, 남용 및 불법 유통에 대한 대책 마련이 시급하다는 지적이 나온다.

국회 보건복지위원회 서영석 의원(경기 부천시갑, 더불어민주당)이 건강보험심사평가원으로부터 제출받은 자료에 따르면, 위고비·마운자로의 DUR 점검완료 처방전 수는 2024년 5만 건, 2025년 122만 건, 2026년 상반기 186만 건으로 급증했다. 마운자로는 출시 첫 달 1만 9000건에서 올해 6월 33만 5000건으로 10개월 만에 18배 늘었다.

가장 큰 공백은 병용 관리다. 펜터민·펜디메트라진 등 향정신성 식욕억제제는 지난해 12월 16일부터 처방 전 환자의 투약내역 확인이 의무화됐다. 그러나 같은 환자에게 두 약이 함께 처방돼도 처방 단계에서 자동으로 확인하기 어렵다. 심평원 DUR의 효능군 중복 점검 대상에도 비만치료제가 포함돼 있지 않아 병용 처방에도 별도 경고가 뜨지 않는다.

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처방기간을 점검하는 방식에도 차이가 있다. 펜터민·펜디메트라진·디에틸프로피온 등 향정신성 식욕억제제는 DUR '투여기간주의'를 통해 1회 28일을 초과하는 처방에 주의정보가 제공되고, 식약처의 의료용 마약류 안전사용 기준도 4주 이내 단기 처방과 최대 3개월 사용을 원칙으로 두고 있다. 반면 위고비·마운자로에는 투여기간주의 기준이 없어 수개월 분을 한꺼번에 처방하더라도 처방기간 자체를 이유로 한 DUR 경고는 발생하지 않는다.

두 약을 함께 사용할 때의 안전성과 효과도 충분히 확인되지 않았다. 미국에서 45명을 대상으로 12주간 진행한 예비연구에서도 GLP-1 계열 치료제와 펜터민 병용에 따른 추가 체중감량 효과는 뚜렷하게 확인되지 않았다(Tronieri 외, Metabolism 2019). 특히 펜터민 허가사항은 다른 체중감량 약물과 병용할 경우 안전성과 유효성이 확립되지 않았다고 명시하고 있어, 병용 처방에 대한 별도의 안전성 점검이 필요하다는 지적이다.

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서영석 의원은 "향정신성 식욕억제제는 투여기간을 DUR로 관리하지만, GLP-1 비만치료제는 수개월 치가 처방돼도 별도 경고가 없다"며 "과다 처방된 약이 중고거래 등 불법 유통으로 흘러갈 가능성까지 있는데, 실제 병용 규모와 유통 실태조차 제대로 파악하지 못하고 있다"고 지적했다. 이어 "처방이 급증하는 만큼 병용과 장기·다량 처방, 불법 유통까지 함께 살필 수 있는 안전관리 체계를 마련해야 한다"고 강조했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com