"발달장애 아동·청소년의 예술적 가능성·성장 응원"…KB국민카드, 'KB 봄 프로젝트' 전시회 개최

◇12일 서울 종로구 172G갤러리에서 열린 발달장애 아동·청소년 작가와 함께하는 'KB 봄 프로젝트' 전시회 오픈식에 참석한 김재관 KB국민카드 사장(오른쪽), 김우빈 KB국민카드 광고모델(가운데), 황대벽 밀알복지재단 사무처장(왼쪽). 사진제공=KB국민카드

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KB국민카드가 서울 종로구 172G갤러리에서 'KB 봄(Seeing&Spring) 프로젝트' 전시회를 진행한다.

'KB 봄 프로젝트'는 발달장애 아동·청소년의 가능성을 발견하고(Seeing), 이들이 예술가로 성장하기를 바라는 희망(Spring)을 담은 KB국민카드의 대표 사회공헌 사업으로, 2014년부터 밀알복지재단과 함께 미술에 재능이 있는 아동·청소년에게 전문 미술교육과 작품 활동, 전시 기회 등을 제공하고 있다.

이번 전시명 '언제나, 봄'은 계절이 지나도 다시 봄이 찾아오듯 참여 작가들이 자신만의 시선과 색깔로 꿈을 펼쳐가길 바라는 의미를 담았다.

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지난 12일 진행된 오픈식에는 김재관 KB국민카드 사장과 모델 김우빈, 황대벽 밀알복지재단 사무처장이 참석해 지난 1년간 작품 활동을 이어온 작가들을 축하하고 응원했으며, 행사 이후에는 작가들이 작품에 담긴 생각과 이야기를 직접 소개하는 도슨트 프로그램을 통해 관람객과 소통했다.

KB국민카드는 전시 기간 임직원이 셀럽과 함께 작품을 감상하고 참여 작가의 설명을 듣는 연계 프로그램도 운영한다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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