절벽서 사진 찍다 추락한 인플루언서…남편은 "사고", 검찰은 "밀었을 가능성"

사진출처=조에 스누크스 인스타그램

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 사진을 찍다가 절벽 아래로 추락해 숨진 것으로 알려졌던 인플루언서가 사실은 남편이 밀어 살해됐다는 의혹이 제기돼 충격을 주고 있다.

영국 매체 니드 투 노와 벨기에 매체 TVL 보도에 따르면, 벨기에 여성 인플루언서 조에 스누크스(당시 33세)는 2021년 11월 벨기에 나드랭의 우르트강 인근 바위 절벽에서 약 30m 아래로 떨어져 숨졌다. 당시 남편 조에리 얀선과 함께 여행 중이었던 그녀는 셀카 사진을 찍다가 추락한 것으로 알려졌다.

남편은 사고 당시 반려견들에게 정신이 팔려 아내가 떨어지는 순간을 보지 못했다고 주장했다. 잠시 후 돌아보니 아내가 사라져 있었고, 추락 당시 비명도 듣지 못했다고 전했다. 그러나 수사 과정에서 현장을 지나던 한 등산객이 여성의 비명을 들었다고 진술하면서 의문이 제기됐다.

Advertisement

수사 당국은 남편의 사고 설명과 맞지 않는 정황도 들여다봤다. 아내가 숨진 뒤 휴대전화에 저장된 영상 자료를 삭제하려 했고, 이후 전문 업체에 영상 복구 가능성을 문의한 사실이 조사 과정에서 드러난 것으로 전해졌다. 사고 직후 구조 당국에 즉시 신고하지 않은 점과 추락한 아내에게 접근한 경로 역시 수사 대상이 됐다.

수사 과정에서 진행된 거짓말 탐지기 검사에서도 의심스러운 결과가 나왔지만 남편은 줄곧 아내를 살해하지 않았으며 사고로 추락했다고 주장하고 있다.

Advertisement

사건은 처음에는 사고사로 처리됐지만, 유족은 추락 경위에 의문을 제기하며 추가 수사를 요구해 왔다. 2023년 10월 살인 혐의로 체포된 남편은 약 1년간 구금됐다가 조건부로 석방됐다.

Advertisement

그런데 최근 추가 수사에서 당시 비명이 주변에서 들릴 수 있었는지를 확인하기 위한 음향 실험이 진행됐다. 벨기에 현지 언론은 실험 결과 비명이 들리지 않았다는 남편의 설명에 의문을 제기할 만한 결과가 나왔다고 보도했다. 조에의 아버지는 현지 언론에 "우리가 옳았다는 것이 입증됐다"는 취지로 말했다.

Advertisement

현재 벨기에 앤트워프 검찰은 남편 조에리 얀선을 살인 혐의로 법정에 세울 예정이다.

하지만 변호인은 검찰 측 주장이 "일방적인 추정"에 근거하고 있으며 수사 기록으로 뒷받침되지 않는다고 반박했다.

Advertisement

장종호 기자 bellho@sportschosun.com