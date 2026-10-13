가맹점 늘리기보다 지키기… 프랜차이즈 생존 키워드는 '본사 관리력'

프랜차이즈 업계에서 가맹점의 생존을 좌우하는 요소로 본사의 운영 관리 역량이 주목받고 있다. 임대료와 인건비 등 고정비 부담이 커지고 브랜드 간 경쟁이 치열해지면서다. 단순히 인지도가 높은 브랜드를 선택하는 것을 넘어, 본사가 가맹점의 매출과 수익성을 얼마나 체계적으로 관리하느냐가 중요해지고 있다는 분석이다.

국가데이터처에 따르면 지난 8월 자영업자는 578만4000명으로 집계됐다. 7월 580만7000명보다 2만3000명 줄었다. 올해 1월 554만6000명에서 증가세를 이어가다 7월을 정점으로 감소세로 돌아섰다.

프랜차이즈 가맹점 수도 정체된 모습이다. 기업분석연구소 리더스인덱스가 화장품·패스트푸드·치킨·외식·편의점·제과제빵·커피·음료·피자 등 주요 업종에서 2023~2025년 비교가 가능한 258개 브랜드를 분석한 결과, 지난해 전체 가맹점 수는 11만6302곳이었다. 2023년 11만7058곳보다 756곳(0.6%) 줄었다.

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업계에서는 가맹점 개설 이후에도 수익을 유지할 수 있는 본사의 관리 역량이 중요하다고 본다. 임대료와 인건비 상승에 브랜드 간 경쟁까지 겹치면서 매장을 열고도 단기간에 문을 닫는 사례가 늘고 있어서다.

프랜차이즈 업계 관계자는 "브랜드를 선택할 때는 인지도뿐 아니라 중앙 매니지먼트력과 구매력을 함께 살펴야 한다"고 말했다.

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중앙 매니지먼트력은 본사가 가맹점 운영 전반을 관리하고 개선하는 능력을 뜻한다. 식재료 준비와 조리, 고객 응대, 직원 관리, 배달 플랫폼 운영, 위생 관리부터 신제품 개발과 마케팅까지 포함한다. 매장 운영을 표준화하고 업무를 단순화하는 한편, 물류와 품질을 일정하게 유지해 가맹점의 운영 부담을 줄이는 것이 핵심이다.

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담가화로구이는 가격 전략과 가맹점 관리에 주력하고 있다. 천일염 큐브 소금과 유기농 쌀누룩을 활용해 고기를 7일 이상 숙성하는 것이 특징이다. 첫 주문과 추가 주문에 각각 할인 혜택을 적용하는 가격 정책도 운영한다. 본사는 가맹점의 품질·서비스·청결(QSC) 관리와 매출 개선을 지원하고 식품안심업소 인증도 추진하고 있다.

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망향비빔국수는 물류와 식자재 품질 관리에 집중하고 있다. 기업 브랜드 '블루밀'을 개발하고 자체 식품공장을 운영해 안정적인 공급 체계를 구축했다. 무리한 외형 확대보다 대표 메뉴에 들어가는 야채수와 백김치 등의 품질을 일정하게 유지하는 데 주력하고 있다.

커피전문점 카페1847은 원재료 공급망 관리로 경쟁력을 확보하고 있다. 2017년부터 본사 직영 로스팅 공장을 운영하며 원두를 직접 볶아 원가 변동에 대응한다. 매장에서 직접 만든 샐러드와 샌드위치도 판매한다. 서울대 등 전국 주요 대학과 병원에 40여 개 매장을 운영 중이다.

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디지털 기술을 활용해 가맹점 관리 체계를 고도화하는 움직임도 나타나고 있다. 매출과 재고, 공지, 고객 의견 등을 통합 관리하는 프랜차이즈 전사적자원관리(ERP) 시스템이 대표적이다.

리드플래닛은 기존 '리드데이터'에 이어 인공지능(AI) 기반 운영관리 플랫폼 '리드에스브이(LEAD SVI)'를 선보였다. 별도 시스템을 구축하지 않아도 생성형 AI 엔진을 통해 가맹점의 QSC와 매출 변화, 원가율 등을 분석하고 이상 징후를 파악할 수 있도록 했다.

매장 정산 서비스도 가맹점의 자금 운용을 돕는 수단으로 활용되고 있다. 365데일리뱅킹은 기존 판매시점정보관리(POS) 시스템과 결제기를 바꾸지 않고도 매출 정산금을 받을 수 있는 서비스를 제공한다. 홀 매출과 배달 플랫폼 매출을 대상으로 주말과 공휴일을 포함해 연중 365일 다음 날 정산하는 방식이다.

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업계에서는 본사의 관리 역량이 가맹점의 운영 효율과 수익성에 영향을 미치는 만큼, 예비 창업자들이 가맹 계약 전 지원 체계를 꼼꼼히 살펴야 한다고 조언한다. 브랜드 인지도나 초기 창업 비용뿐 아니라 식자재 공급, 매장 운영 표준화, 매출 분석, 마케팅 지원 등이 실제로 어떻게 이뤄지는지 확인해야 한다는 것이다.

프랜차이즈 업계 관계자는 "중앙 매니지먼트력이 뛰어나면 가맹점의 운영 부담을 줄이고 매출과 수익성을 개선하는 데 도움이 된다"며 "가맹점의 문제에 본사가 얼마나 적극적으로 대응하는지 살펴보는 것이 창업 실패 위험을 줄이는 방법"이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com