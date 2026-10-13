"카메라 앞에서 웃고 있었는데…" 셀카 찍던 여성 바로 옆에 미사일 '쾅'

사진출처=니드 투 노, 잼프레스

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[스포츠조선 장종호 기자] 우크라이나의 한 주택가에서 여성이 셀카 영상을 촬영하던 중 인근에 러시아 미사일이 떨어지는 순간이 카메라에 포착됐다. 이번 공격으로 16세 소년과 19세 여성, 51세 여성 등 민간인 3명이 숨졌으며 어린이 2명을 포함해 최소 22명이 다쳤다.

영국 매체 니드 투 노와 우크라이나 현지 언론 보도에 따르면 지난 11일(현지시각) 우크라이나 동북부 하르키우주 인근 피소친에 러시아군의 미사일이 떨어졌다. 식료품점과 아파트 건물이 밀집한 주택지역에 폭발이 일면서 큰 피해가 발생했다.

공개된 영상에는 한 여성이 휴대전화로 자신의 모습을 촬영하던 중 가까운 곳에서 갑자기 거대한 폭발이 일어나는 장면이 담겼다. 폭발 당시 여성이 있던 곳과 미사일이 떨어진 지점의 정확한 거리는 확인되지 않았다. 또한 해당 여성의 생존 및 부상 여부도 알려지지 않았다.

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이 공격으로 주택가 곳곳이 파손됐고 차량 여러 대가 불에 탔다. 현장에는 구조대와 의료진이 출동해 부상자들을 구조하고 치료했다. 부상자 가운데는 어린이들도 포함됐다.

하르키우주 군 관계자는 이번 공격으로 3명이 사망하고 22명이 다쳤다고 밝혔다. 우크라이나 경찰도 16세 소년과 19세 여성, 51세 여성이 숨졌다고 발표했다. 일부 후속 보도에서는 부상자가 25명으로 늘었다는 집계도 나왔다.

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이번 공격은 러시아군이 우크라이나 여러 지역을 공격한 가운데 발생했다. 로이터통신은 이날 러시아의 공격으로 우크라이나 두 도시에서 모두 6명이 숨졌다고 보도했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com