켈로그, '프로틴 그래놀라 제로슈거 다크초코' 출시

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한국마즈(유)의 켈로그가 지난해 선보인 '프로틴 그래놀라 제로슈거'의 새로운 맛으로 '프로틴 그래놀라 제로슈거 다크초코'를 출시한다. 제로슈거와 고단백 설계는 그대로 유지하면서 소비자 선호도가 높은 다크초코 맛을 더해 제로슈거 프로틴 그래놀라의 선택 폭을 넓혔다.

최근 식품 시장에서는 당류를 줄이면서 단백질과 식이섬유 등 필요한 영양까지 함께 고려하는 소비 경향이 확대되고 있다. 특히 그래놀라 시장에서는 제로슈거·저당 제품이 그래놀라 시장의 새로운 성장 동력으로 부상하고 있으며, 켈로그는 이러한 소비자 니즈를 맞춘 제로슈거 프로틴 그래놀라 포트폴리오를 지속 강화하고 있다.

이번 신제품은 소비자 선호도가 높은 초코 맛을 적용해 소비자 선택의 폭을 넓혔다. 설탕 대신 알룰로스와 스테비아를 사용하고, 소화 흡수가 느려 혈당을 급격히 올리지 않는 팔라티노스를 활용해 제로슈거를 구현하면서도 은은한 단맛을 유지했다. 또한 다크초코 통밀 푸레이크와 그래놀라를 조합해 진한 다크초코 풍미와 바삭한 식감을 살렸으며 검은약콩과 호박씨를 더한 통곡물 그래놀라로 곡물 본연의 고소한 맛까지 담아냈다. 여기에 호밀, 귀리, 통밀, 현미, 흑미 등 엄선된 5가지 통곡물을 담았다.

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켈로그 마케팅팀 이한솔 과장은 "최근 소비자들은 당류를 줄이는 데 그치지 않고 단백질과 식이섬유 등 영양까지 균형 있게 챙길 수 있는 제품을 찾고 있다"며 "이번 신제품은 지난해 출시한 '프로틴 그래놀라 제로슈거'의 새로운 맛으로, 소비자 선호도가 높은 다크초코를 적용해 선택의 폭을 넓혔다. 기존 제품의 영양 설계는 유지하면서 보다 다양한 소비자 취향을 반영하고자 했다"고 말했다.

한편, '프로틴 그래놀라 제로슈거 다크초코'는 10월 6일부터 전국 대형마트와 온라인 쇼핑몰 등 전 채널에서 판매된다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com