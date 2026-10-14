[SC 헬스칼럼] 난시 동반 근시 시력교정, 스마일프로가 더 정밀했다

먼 곳이 흐릿한 근시에 사물이나 글씨가 겹쳐 보이는 난시까지 있다면 시력교정 수술법을 신중하게 골라야 한다.

우리나라 근시 환자의 70~80%는 난시를 함께 가지고 있다. 시력교정을 고민하는 사람 상당수가 여기에 해당한다.

난시는 각막을 통과한 빛이 망막의 한 점에 모이지 못하고 두 개 이상의 초점을 만드는 굴절 이상이다. 보통 2~3디옵터를 중등도, 4디옵터 이상을 고도난시로 분류한다. 난시가 클수록 수술 여부와 방법을 더 꼼꼼히 따져야 한다.

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난시 교정의 관건은 축이다. 근시는 도수만 맞추면 되지만 난시는 방향까지 맞춰야 한다. 축이 10도만 어긋나도 교정 효과가 30%가량 떨어질 수 있다. 고도난시 교정이 난도 높은 분야로 꼽히는 이유다.

현재 가장 대중적이며 안정성이 우수한 레이저 시력교정술은 비쥬맥스 500을 쓰는 스마일라식과 비쥬맥스 800을 쓰는 스마일프로다.

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두 수술 모두 5디옵터 이하의 난시는 근시와 함께 교정할 수 있다.

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그렇다면 난시 교정의 정밀도는 어떨까?

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필자는 온누리안과병원과의 공동 연구로 그 답을 찾았다. 난시 3~5디옵터 환자를 대상으로 같은 수술 환경에서 두 수술의 교정 정확도를 비교해 그 결과를 지난해 유럽백내장굴절수술학회(ESCRS)에서 발표했다.

수술 후 3개월간 추적 관찰한 결과, 시력 개선 효과와 안전성은 두 그룹 모두 양호하고 비슷했다. 차이는 난시 교정의 정확도에서 드러났다.

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잔여 난시 0.5디옵터 이하인 눈의 비율은 스마일라식 54%, 스마일프로 66%였다. 1디옵터 이하 비율도 93%와 98%로 스마일프로가 앞섰다. 목표 대비 실제 교정량을 뜻하는 교정 지수는 0.90에서 0.96으로 높아졌다. 난시 과소교정이 10%에서 4%로, 절반 이하로 줄어든 것이다.

이 같은 배경에는 장비의 기술적 진보가 있다. 비쥬맥스 800은 레이저 속도가 빠르고 정밀도가 높다. 특히 중심 정렬과 보정 시스템이 수술 중 눈의 미세한 회전이나 위치 이탈을 자동으로 바로잡는다. 축이 결과를 좌우하는 난시 교정에서 이 기능이 정확도를 끌어올린 것으로 풀이된다. 일반 근시 환자도 같은 이점을 누릴 수 있다. 다만 모든 난시를 스마일 수술로 해결할 수는 없다.

난시가 5디옵터를 넘으면 안전상 스마일 수술을 적용하기 어렵고, 라식이나 라섹으로도 한계가 있다. 이때는 렌즈삽입술(ICL)을 고려하거나, 난시교정술로 난시를 먼저 줄인 뒤 스마일 수술로 근시를 교정하는 단계적 방법을 택할 수 있다. 시력교정수술을 계획한다면 근시뿐 아니라 난시의 정도와 축까지 정밀하게 검사받아야 한다. 각막 손상을 최소화하면서 원하는 시력을 얻으려면 자신의 눈에 맞는 수술법을 찾는 것이 먼저다. 그 선택이 수술 후 시력의 질과 눈 건강을 좌우한다.

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도움말=온누리스마일안과 김부기 원장