"가을만 되면 온몸이 근질근질"…피부 가려움 막는 생활습관

◇가을철에는 기온과 습도가 낮아지면서 피부의 수분이 쉽게 빠져나가 피부가 건조해지기 쉽다. 이로 인해 피부가 민감한 사람은 가려움이나 염증이 심해질 수 있다. AI 생성 이미지

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[스포츠조선 장종호 기자] 아침저녁으로 쌀쌀해지고 실내외 온도 차가 커지는 가을철, 피부 관리는 단순히 보습제를 한두 번 바르는 것만으로 끝나지 않는다.

피부를 지나치게 씻거나 문지르는 습관을 줄이고, 피부 장벽을 손상시키는 생활습관을 함께 개선하는 것이 중요하다.

의정부을지대학교병원 피부과 한별 교수는 "날씨가 건조해지면 피부의 수분이 감소하고 피부 장벽이 약해지면서 가려움이나 피부염 증상이 악화할 수 있다"며 "환절기에는 피부를 자극하는 생활습관을 줄이고 보습을 꾸준히 하는 것이 중요하다"고 설명했다.

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◇가렵고 하얀 각질…'피부건조증'부터 살펴야

피부건조증은 피부의 수분이 부족해지면서 피부가 당기거나 가렵고 각질이 일어나는 상태다. 팔과 다리, 옆구리 등에서 흔하게 나타나며 피부가 심하게 건조해지면 하얀 각질이 눈에 띄기도 한다.

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가려움이 심해지면 무의식적으로 피부를 긁게 되는데, 반복해서 긁으면 피부에 미세한 상처가 생기고 염증이 발생할 수 있다. 심한 경우 피부가 두꺼워지거나 색소침착이 남을 수도 있다.

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피부가 건조하다고 해서 무조건 질환이 있는 것은 아니다. 하지만 매년 특정 계절에 반복적으로 가렵거나 보습제를 충분히 발라도 증상이 계속된다면 단순한 건조증 외에 아토피 피부염, 습진, 건선 등 다른 피부질환이 원인일 가능성도 있어 확인이 필요하다.

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피부건조증을 예방하려면 무엇보다 씻는 방법부터 바꿔야 한다. 뜨거운 물은 피부의 유분을 과도하게 제거할 수 있기 때문에 미지근한 물을 사용하는 것이 좋다. 샤워 시간을 지나치게 길게 잡지 않고, 피부를 수건으로 세게 문지르기보다 가볍게 눌러 물기를 제거하는 것도 도움이 된다. 때를 미는 습관도 주의해야 한다. 피부에 각질이 보인다고 해서 때밀이 수건이나 스크럽 제품으로 강하게 문지르면 일시적으로 각질이 제거되는 것처럼 보여도 피부 장벽이 손상될 수 있다.

무엇보다 중요한 것은 샤워 후 보습이다. 피부가 완전히 마르기 전에 보습제를 충분히 바르면 피부에 남아 있는 수분이 빠져나가는 것을 줄이는 데 도움이 된다.

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◇"긁을수록 더 가렵다"…아토피는 꾸준한 관리 중요

아토피 피부염은 가려움과 염증이 반복되는 만성 피부질환이다. 건조한 날씨뿐 아니라 땀, 급격한 온도 변화, 스트레스, 자극적인 세정제, 거친 소재의 옷 등 다양한 요인으로 증상이 악화할 수 있다.

특히 아토피 피부염에서는 '가려움-긁기-피부 손상-더 심한 가려움'으로 이어지는 악순환을 끊는 것이 중요하다. 가려움을 참지 못하고 계속 긁으면 피부 장벽이 더욱 약해지고 외부 자극에 민감해질 수 있다.

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아토피 피부염이 있는 사람은 증상이 좋아졌다고 해서 보습을 중단하기보다 피부 상태에 맞는 보습 관리를 지속하는 것이 중요하다. 피부과에서 처방받은 연고나 약물 역시 증상의 정도와 부위에 따라 의료진의 지시에 맞게 사용해야 한다.

아토피 피부염 환자는 옷 선택에도 신경 쓸 필요가 있다. 피부에 직접 닿는 옷은 부드러운 면 소재처럼 자극이 적은 것을 선택하고 지나치게 꽉 끼는 옷은 피하는 것이 좋다. 울처럼 거친 소재가 피부에 직접 닿으면 가려움이 심해질 수 있다. 세탁할 때는 향료나 염료가 적은 세제를 사용하고 세탁 후 세제가 옷에 남지 않도록 충분히 헹구는 것도 도움이 된다.

◇갑자기 붉은 두드러기…지속되면 진료 필요

환절기에는 피부에 갑자기 붉은 반점이나 부풀어 오른 발진이 생기면서 심한 가려움을 호소하는 경우도 있다. 대표적인 것이 두드러기다.

두드러기는 피부가 일시적으로 부풀어 오르는 팽진과 가려움이 나타나는 질환이다. 음식이나 약물, 감염, 온도 변화, 운동, 스트레스 등 다양한 요인이 원인이 될 수 있다.

두드러기의 특징 가운데 하나는 병변이 나타났다 사라지는 과정이 반복될 수 있다는 것이다. 따라서 증상이 생겼을 때 음식이나 약물 섭취, 운동, 목욕, 외출 등 직전에 어떤 행동을 했는지 기록해두면 원인을 파악하는 데 도움이 될 수 있다.

특히 입술이나 눈 주변, 혀가 갑자기 붓거나 목이 조이는 느낌, 호흡곤란, 어지럼증 등이 함께 나타난다면 단순한 피부 증상으로 생각해서는 안 된다. 심한 알레르기 반응일 가능성이 있어 즉시 응급진료를 받아야 한다.

한 교수는 "가려움이나 발진이 반복되거나 일상생활에 불편을 줄 정도라면 정확한 원인을 확인하고 적절한 치료를 받는 것이 중요하다"고 당부했다.

◇가을철 피부 건강, '덜 씻고 바로 보습'이 핵심

가을철 피부 관리에서 가장 기본적인 원칙은 피부를 지나치게 자극하지 않는 것이다.

우선 샤워는 미지근한 물로 짧게 하는 것이 좋다. 세정력이 지나치게 강한 제품이나 향이 강한 제품은 민감한 피부에 자극이 될 수 있어 피부 상태에 맞는 순한 세정제를 사용하는 것이 도움이 된다.

샤워 후에는 수건으로 가볍게 물기를 닦은 뒤 보습제를 바르는 것이 좋다. 특히 건조함이 심한 부위는 보습제를 수시로 덧바르는 것이 필요하다. 보습제는 피부 타입과 건조 정도에 따라 선택하면 된다. 일반적으로 크림이나 연고 형태가 로션보다 수분 증발을 막는 데 유리하다. 특정 성분에 자극을 느끼는 사람이라면 제품을 피부 일부에 먼저 사용해 반응을 확인하고 고르는 것이 좋다.

실내 환경도 중요하다. 난방을 시작하면 실내 공기가 더욱 건조해질 수 있기 때문에 적절한 습도를 유지하고 지나치게 덥게 지내지 않는 것이 좋다. 가습기를 사용할 경우에는 물을 자주 교체하고 내부를 청결하게 관리해 세균이나 곰팡이가 번식하지 않도록 해야 한다.

한별 교수는 "피부에 직접 닿는 옷은 부드러운 소재를 선택하고 지나치게 꽉 끼는 옷은 피하는 것도 좋다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com