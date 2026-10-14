김성환의 '고객 신뢰' 어디 갔나…한투증권, 대형사 전산사고 배상 고객 71.2% 집중

한국투자증권 사옥. 사진제공=한국투자증권

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김성환 한국투자증권 대표가 올해 신년사에서 강조한 '고객 신뢰'가 상반기 잇단 전산사고로 빛이 바랬다. 지난 3월 전산오류 이후에도 6월까지 세 차례 사고가 추가로 발생했고, 올해 1~8월 대형 증권사 10곳의 전산사고 배상 고객 가운데 71.2%가 한국투자증권에 집중됐다.

국회 정무위원회 소속 박준태 국민의힘 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 1~8월 자기자본 3조원 이상 종합금융투자사업자 10곳에서 발생한 전산사고는 총 32건이었다. 배상 고객은 2571명, 배상금은 18억3843만원으로 집계됐다. 이 가운데 한국투자증권은 전산사고 4건으로 고객 1830명에게 11억8208만원을 배상했다. 전체 사고 건수의 12.5%였지만 배상 고객은 71.2%, 배상금은 64.3%를 차지했다. 다만 증권사마다 배상 기준과 처리 방식이 다를 수 있어 배상 규모만으로 사고의 경중을 판단하기는 어렵다.

지난 3월 5일 한국투자증권 모바일트레이딩시스템(MTS)에서는 일부 퇴직연금 상장지수펀드(ETF) 계좌의 보유 수량과 수익률 등이 잘못 표시되는 오류가 발생했다. 당시 회사는 모니터링을 강화하고 있다고 밝혔다. 금감원 자료상 이날 사고로 고객 908명에게 5억6712만원이 배상됐다.

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그러나 같은 달 30일과 4월 18일, 6월 15일에도 전산사고가 발생했다. 3월 30일 사고로 고객 405명에게 2억6640만원이 배상됐고, 6월 15일 사고에서는 고객 517명에게 3억4857만원이 지급됐다. 3월 5일 이후 발생한 사고 가운데 두 건에서만 고객 922명에게 약 6억1500만원이 배상된 셈이다. 네 건 모두 프로그램 오류로 분류됐다. 한국투자증권은 배상 규모가 큰 이유를 고객 불편에 적극적으로 대응해 민원을 개별 검토한 결과라고 설명했다.

특히 6월 15일에는 일부 고객 계좌의 매입단가가 잘못 반영되면서 수익률이 실제와 다르게 표시됐다. 회사는 예수금과 주문 관련 잔고는 정상이며 실제 거래에는 문제가 없다고 설명했다.

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전산 관리 소홀로 금융당국의 제재를 받은 뒤에도 오류는 이어졌다. 금감원은 지난 5월 전산프로그램 변경 과정에서 안전성 확보 의무를 위반한 한국투자증권에 과태료 1억원을 부과했다. 2018년부터 2022년까지 프로그램 변경 시 제3자 검증을 생략한 사례 등이 적발됐다. 그러나 과태료 부과 이후인 6월에도 고객 계좌의 수익률이 잘못 표시되는 사고가 발생했다.

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한국투자증권 김성환 대표. 사진제공=한국투자증권

고객 불만도 증가했다. 금융투자협회에 따르면 한국투자증권의 올해 상반기 민원은 227건으로 자기자본 상위 10개 증권사 가운데 가장 많았다. 2분기 전산장애 관련 민원은 48건으로 1분기 3건의 16배에 달했다. 같은 기간 전체 민원도 73건에서 154건으로 늘었다. 전체 민원 증가분 81건 가운데 전산장애 관련 증가분이 45건으로 절반 이상을 차지했다.

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금융투자협회 공시에 따르면 한국투자증권의 지난해 전산운용비는 352억원으로 전년 480억원보다 약 27% 줄었다. 회사는 외부 용역 인건비를 별도 항목으로 분리하면서 감소한 것처럼 보이는 착시가 발생했으며 실제 전산 지출은 늘었다고 설명했다. 올해 상반기 국내주식 수탁수수료 수익은 5219억원으로 전년 동기 대비 281.7% 증가했다. 고객 거래를 통한 수익이 크게 늘어난 만큼 안정적인 거래 환경을 확보하기 위한 전산 관리의 중요성도 커지고 있다.

김 대표는 올해 신년사에서 "아무리 큰 성과도 고객의 신뢰 없이는 사상누각에 불과하다"며 "작은 리스크 하나도 용납하지 않는 치열함"을 강조했다. 그러나 상반기 전산사고가 반복되고 관련 민원이 급증하면서 신년사에서 내세운 고객 신뢰 경영과 '현실 성적표' 사이에 간극이 드러났다.

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이와 관련해 한국투자증권은 "하반기 들어 필요한 부분을 개선했으며 추가 장애는 발생하지 않았다"는 입장을 강조했다. 실제 금감원 자료에서도 7~8월 추가 전산사고는 집계되지 않았다. 그러나 이러한 설명만으로 투자자들의 불안을 해소하기에는 부족하다는 지적이다. 지난 3월 사고 이후 어떤 개선 조치가 이뤄졌고, 이후 발생한 사고에 대응해 시스템을 어떻게 보완했는지 구체적인 내용이 확인되지 않았기 때문이다. 상반기 반복된 사고에 대한 사후 배상을 넘어 예방 중심의 전산 관리체계를 갖추는 것이 과제로 남았다.

박준태 의원은 "증권사 전산사고는 단순 시스템 오류를 넘어 자본시장 안정성과 신뢰성을 저해하는 문제"라며 "금융당국과 업계는 사전 예방과 IT 인프라 투자를 유도할 수 있는 실효성 있는 대안을 마련해야 한다"고 강조했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com