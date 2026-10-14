"급제동 후 브레이크 페달 부러졌다"…수억원짜리 中 전기차 3대 같은 부위 파손

사진출처=둥처디

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[스포츠조선 장종호 기자] "메르세데스-마이바흐를 뛰어넘는 성능이라더니…"

1억원이 넘는 중국의 초호화 전기차가 급제동 시험에서 잇따라 브레이크 페달 지지대가 파손되면서 안전성 논란에 휩싸였다.

자동차 전문 플랫폼의 시험에서 새 차량 3대를 대상으로 같은 시험을 진행한 결과 3대 모두 비슷한 부위가 부러진 것으로 나타났다.

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펑파이신문 등 중국 매체들에 따르면 자동차 전문 플랫폼 둥처디는 8일 존계(尊界, 준계, 쭌지에) V800 3대를 대상으로 시속 100㎞에서 정지하는 긴급 제동 시험을 진행한 영상을 공개했다.

영상에 따르면 첫 번째 V800은 두 차례 제동까지 정상적으로 시험을 통과했지만 세 번째 강제 제동 과정에서 브레이크 페달 지지대가 파손됐다. 이틀 뒤 두 번째 신차를 대상으로 같은 시험을 진행했으며, 네 번째 강제 제동 과정에서 역시 페달 지지대가 부러졌다.

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둥처디는 개별 차량의 문제인지 확인하기 위해 세 번째 신차까지 추가로 투입해 실험을 했다. 그런데 세 번째 차량 역시 반복적인 급제동 시험에서 브레이크 페달 지지대가 파손된 것으로 나타났다. 세 차량은 서로 다른 공장에서 생산된 것으로 전해진다.

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둥처디는 이후 파손된 브레이크 페달과 지지대를 차량에서 분리해 구조를 비교했다. 시험 측은 V800의 브레이크 페달 지지대 회전축 주변에 보강 구조가 다른 일부 비교 차량보다 단순하게 설계돼 있었다고 주장했다. 비교 대상으로 시험한 다른 차량에서는 같은 부위에 2~3개의 보강판이 사용된 반면 V800은 한 겹의 판재가 지지하는 구조였다는 설명이다.

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다만 이번 시험 결과만으로 V800에 구조적인 안전 결함이 있다고 단정하기는 아직 어렵다.

시험 과정에서 일반적인 도로 주행보다 강한 힘으로 짧은 시간에 반복적인 급제동을 했다는 점 때문이다. 이에 중국 온라인에서는 이번 시험이 통상적인 주행 조건을 재현한 것인지, 브레이크 페달에 가해진 힘이 자동차 관련 기준에서 허용하는 시험 조건에 부합하는지를 놓고 갑론을박이 벌어지고 있다.

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논란이 확산되자 제조사인 장화이자동차는 해당 시험 영상을 인지하고 있으며 현재 사실관계를 확인하는 절차를 진행하고 있다고 밝혔다. 구체적인 조사 결과와 후속 조치는 브랜드 공식 채널을 통해 발표할 예정이라고 덧붙였다.

이번 논란은 자동차 안전성 문제뿐 아니라 주가에도 즉각적인 영향을 미쳤다. 장화이자동차 주가는 8일 장중 하한가까지 떨어졌고 결국 전 거래일보다 10.01% 하락한 주당 24.72위안(약 5000원)으로 거래를 마쳤다. 이날 거래대금은 36억 위안(약 7200억원)을 넘어선 것으로 보도됐다.

한편 존계 V800은 화웨이와 장화이자동차가 협력해 개발한 초고급 대형 MPV다. 지난 8월 5일 중국에서 정식 출시됐으며, 현지 판매 가격은 76만 6000위안(약 1억 5000만원)부터 101만 6000위안(약 2억원)까지다.

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V800은 존계 브랜드가 고급 비즈니스 시장을 겨냥해 내놓은 첫 번째 MPV 모델이다. 5495㎜의 전장과 3430㎜의 휠베이스를 갖췄으며, 순수 전기 주행거리는 최대 340㎞, 종합 주행거리는 최대 1335㎞로 전해진다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com