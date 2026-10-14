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"식사 질 높고 신체활동 충분한 성인, 입원 가능성 11% 낮아"

장종호 기자

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자료사진 출처=언스플래쉬
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 식사의 질이 높고 신체활동도 충분한 성인은 두 가지 모두 부족한 성인보다 최근 1년간 입원 경험이 있을 가능성이 11% 낮았다는 연구 결과가 나왔다. 식사의 질만 높거나 신체활동만 충분한 군은 전체 분석에서 통계적으로 유의한 차이가 없었다.

서울대병원 가정의학과 박민선·김계형 교수팀(김소영 임상강사)은 국민건강영양조사(2014~2021년) 자료를 활용해 20세 이상 성인 3만7059명의 식사의 질·신체활동과 입원 경험의 연관성을 분석한 결과, 이 같은 사실을 확인했다고 14일 발표했다.

고령화로 의료비 부담이 커지면서 입원 등 의료 이용과 관련된 생활습관을 파악하는 일이 중요해졌다. 건강한 식습관과 꾸준한 신체활동은 각각 건강에 이롭다고 알려졌지만, 두 가지를 함께 실천할 때 의료 이용과 어떤 관련이 있는지는 충분히 밝혀지지 않았다.

연구팀은 식사의 질을 한국인 식생활평가지수(KHEI)로 평가해 중앙값을 기준으로 높음·낮음으로 나눴다. 신체활동은 걷기를 포함한 여가 시간 활동량이 세계보건기구 권고 기준인 주 150분(중강도 환산, 약간 숨이 찰 정도의 활동) 이상이면 활동군, 미만이면 비활동군으로 구분했다. 두 기준을 조합해 ▲식사 질 낮음·비활동군(기준군) ▲식사 질 높음·비활동군 ▲식사 질 낮음·활동군 ▲식사 질 높음·활동군 4개 군으로 나누고, 자가 보고로 조사한 최근 1년간 입원 경험과 최근 2주간 외래 방문 경험을 비교했다.

식사의 질과 신체활동의 조합에 따른 의료 이용과의 연관성
식사의 질과 신체활동의 조합에 따른 의료 이용과의 연관성

분석 결과, 식사 질 높음·활동군은 식사 질 낮음·비활동군(기준군)보다 최근 1년간 입원 경험이 있을 가능성이 11% 낮았다(보정 오즈비 0.89). 식사 질 낮음·활동군도 수치는 비슷했으나(0.90) 통계적으로 유의하지 않았고, 식사 질 높음·비활동군은 기준군과 비슷한 수준이었다(1.02).

대상을 나눠 보면 식사의 질과 관계없이 활동군에서 입원 경험이 있을 가능성이 만성질환자는 15~18%, 여성은 18~22%, 65세 이상은 28~30% 낮았다. 반면 남성, 65세 미만, 만성질환이 없는 사람에서는 유의한 연관성이 나타나지 않았다.

외래 방문 경험은 오히려 식사의 질이 높은 군에서 더 흔했다. 최근 2주간 외래 방문 경험이 있을 가능성이 식사 질 높음·비활동군은 19%(보정 오즈비 1.19), 식사 질 높음·활동군은 9%(1.09) 높았다. 연구팀은 식사의 질이 높은 사람이 건강에 관심이 많아 진료를 적극 이용했거나, 질환 때문에 활동에 제약이 있는 사람이 외래 진료를 더 많이 받았기 때문일 수 있다고 설명했다.

박민선 교수(가정의학과)는 "식생활 개선과 신체활동 증진을 따로 다루기보다 함께 겨냥하는 통합적 건강증진 전략이 필요하다"며 "특히 입원 부담이 큰 여성·고령층·만성질환자를 우선 대상으로 삼을 필요가 있다"고 강조했다.

다만 이번 연구는 단면 연구인 만큼 식습관·신체활동과 의료 이용의 연관성이 직접적인 인과관계를 뜻하지 않으며, 질병 때문에 활동량이 줄었을 가능성(역인과성)을 배제할 수 없다고 연구팀은 덧붙였다.

한편 이번 연구 결과는 국제학술지 '프리벤티브 메디슨 리포츠(Preventive Medicine Reports)' 최신 온라인판에 게재됐다.


장종호 기자 bellho@sportschosun.com

(왼쪽부터)서울대병원 가정의학과 김소영 임상강사, 김계형 교수, 박민선 교수
(왼쪽부터)서울대병원 가정의학과 김소영 임상강사, 김계형 교수, 박민선 교수
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