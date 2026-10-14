"도둑질하려다 창문에 끼었다"…도움 요청한 도둑, 경찰이 구조 '황당'

사진출처=엘 우니베르살

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[스포츠조선 장종호 기자] 콜롬비아에서 남의 집에 침입하려던 남성이 2층 창문에 몸이 끼여 꼼짝 못한 채 구조를 요청하는 황당한 일이 벌어졌다.

집주인은 남성의 비명을 듣고 경찰에 신고했고, 출동한 경찰은 창살과 벽 사이에 갇힌 남성을 구조한 뒤 경찰서로 데려갔다.

엘 우니베르살 등 현지 매체들에 따르면 지난 6일(현지시각) 콜롬비아 마그달레나주 엘 방코의 차피네로 지역에 있는 한 주택에서 절도 미수 사건이 발생했다.

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집주인에 따르면 20대 중반으로 추정되는 남성이 야간에 주택 2층 창문을 통해 안으로 들어가려 했다. 그러나 창문에 설치된 금속 창살과 벽 사이에 몸이 끼면서 오도 가도 못하는 처지가 됐다. 집 안으로 들어갈 수도, 들어온 방향으로 되돌아 나갈 수도 없게 된 것이다.

결국 남성은 큰 소리로 도움을 요청하기 시작했다. 비명에 잠에서 깬 집주인과 이웃들은 상황을 확인한 뒤 경찰에 신고했다. 현장에 도착한 경찰은 남성이 창문 구조물 사이에 끼여 있는 것을 발견하고, 구조해 경찰서로 이송했다.

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소식을 접한 현지 네티즌들은 "3일 정도 그대로 두었어야 했다", "훔치러 갔다가 창문을 배상하게 됐다", "초보 도둑인 듯하다" 등의 반응을 보이고 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com