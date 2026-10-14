"남자친구 부탁에 개인정보 조회"…'벤틀리 여경' 12년형 불복 항소

사진출처=대만 연합보

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[스포츠조선 장종호 기자] 수 억원짜리 명품 승용차 벤틀리를 몰고 출근해 대만에서 이른바 '벤틀리 여경'으로 불렸던 전직 여성 경찰관이 사기 조직과 연루된 혐의로 1심에서 징역 12년을 선고받았다. 그녀는 당시 남자친구를 위해 경찰 전산망에서 시민들의 개인정보를 조회한 사실은 인정했지만, 사기 조직의 범죄수익을 빼돌리는 데 협조하고 뇌물을 요구했다는 혐의는 부인하며 선처를 호소했다.

연합보 등 대만 매체들에 따르면 전직 타이베이시 중산경찰서 소속 경찰관 추이쉬안은 12일 대만 고등법원에서 열린 항소심 공판에서 남자친구의 부탁으로 개인정보를 조회한 사실을 인정하면서도 금품을 요구한 적은 없다고 주장했다. 그녀는 당시 남자친구와의 '애정' 때문에 개인정보 조회를 도왔다며 재판부에 형량을 낮춰 달라고 요청했다.

앞서 추이쉬안은 벤틀리를 타고 출근해 '벤틀리 여경'이라는 별칭을 얻었지만, 경찰 재직 당시 직무상 권한을 이용해 시민들의 개인정보를 무단으로 조회하고 사기 조직의 범죄수익을 가로채려는 계획에 관여한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

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1심 판결에 따르면 추이쉬안은 2023년 경찰 전산 시스템을 이용해 여러 사람의 개인정보를 무단 조회하고, 일부 자료를 다른 사람에게 전달한 것으로 조사됐다.

또한 그녀는 당시 남자친구를 통해 사기 조직 관계자와 접촉, 1000만 대만달러(약 4억원)에 달하는 범죄수익금을 가로채는 계획에 관여한 혐의도 받았다. 사기 조직 관계자는 돈이 경찰에 압수된 것처럼 속이기 위해 허위 압수수색 조서를 만들어 달라고 요청하면서 30만 대만달러(약 1200만원)를 대가로 제시한 것으로 전해졌다.

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그러나 추이쉬안이 1000만 대만달러를 7대 3으로 나누자고 요구하면서 양측의 계획은 무산이 됐다.

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신베이 지방법원은 1심에서 추이쉬안에게 뇌물 요구와 허위 공문서 행사, 개인정보 불법 수집·이용 등 혐의를 적용해 징역 11년을 선고하고, 별도로 개인정보 관련 범죄에 징역 1년을 선고했다.

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항소를 결정한 추이쉬안은 재판부에 일부 혐의는 사실과 다르다며 형량을 낮춰달라고 호소했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com