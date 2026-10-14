세계 7개국 3,000명 포항에 모였다… 제12회 국제국학기공대회 성황리 개최

아리랑기공으로 세대와 국경 넘어 건강·화합 친환경 국제 생활체육 축제 펼쳐

개회식 - 주요 내빈과 국내외 참가자 기념사진

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대한민국 전통 생활체육 국학기공으로 세계인이 건강과 화합의 가치를 나누는 국제 스포츠 축제가 경북 포항에서 성황리에 개최됐다.

사단법인 대한국학기공협회(회장 이기우)가 주최한 「제12회 경상북도-포항시 생활체육 국제국학기공대회」가 지난 10월 9일부터 10일까지 포항문화예술회관과 포항체육관에서 열렸다. 이번 대회에는 세계 7개국에서 약 3,000명이 참가했으며, 국내외 선수들이 경연을 펼치며 국학기공을 통한 국제 교류와 화합의 의미를 나눴다.

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10월 9일 열린 개회식에는 국학기공 창시자인 일지 이승헌 명예대회장은 영상 메시지를 통해 국학기공과 뇌교육의 가치를 전하며 세계인의 건강과 행복을 기원했다. 또한 이기우 대한국학기공협회장 겸 대회장을 비롯해 박용선 포항시장, 황명석 경상북도 행정부지사, 김철수 포항시의회 의장 등 주요 인사와 전국 시도협회장, 체육·교육·문화계 관계자들이 참석했다.

이기우 대한국학기공협회장은 "46년간 국학기공을 세계에 알려 온 일지 이승헌 명예대회장에게 감사를 표한다"며 참가자들을 "평화의 주역이자 자랑스러운 가족"이라고 격려했다. 또한 "청소년 인성교육을 위해서는 아리랑기공이 열쇠"라며 "아리랑기공으로 세계인 1억 명을 깨우고, 이를 국민 누구나 일상에서 즐기는 생활체육으로 발전시켜 나가겠다"고 전했다.

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황명석 경상북도 행정부지사는 이철우 도지사의 축하 메시지를 대독하며, 웃음과 에너지가 넘치는 국학기공 현장에 감탄을 표했다. 이어 홍익인간 정신을 계승하며 마음 건강을 실천하는 국학기공의 가치를 높이 평가했다.

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박용선 포항시장은 AI 시대에는 지식보다 인격과 인성이 더욱 중요하다며, 이를 함양하는 데 국학기공이 큰 역할을 한다고 목소리를 높였다. 아울러 맑고 밝은 사회를 만드는 국학기공의 책임을 당부하고, 친환경 대회 운영의 의미를 높게 평가했다.

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경연은 18세이하부, 67세이하부, 68세이상부와 해외부 등에서 진행됐다. 개인전에서는 18세이하부 이다은(서울), 67세이하부 김인선(경기), 최강부 김다한(충남) 선수가 각각 1위를 차지했다.

단체전에서는 경기도국학기공협회 기찬단클럽, 부산광역시국학기공협회 천신무예한마음클럽, 울산광역시국학기공협회 길벗누리클럽이 각 연령 부문 1위에 올랐다. 해외부에서는 미국 어스워리어스클럽이 우승했다.

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이승헌 명예대회장은 올해 2월 국학기공을 일상에서 누구나 쉽게 즐길 수 있도록 한 '아리랑기공 12수'를 만들어냈다. 개회식 축하공연에서는 대구 용지초등학교 학생들과 색동어린이집·보문어린이집 어린이들이 아리랑기공 합동공연을 선보이며 창시자의 뜻을 다음 세대로 이어갔다. 어린이들의 밝고 활기찬 움직임은 관객들에게 즐거움과 감동을 전하며 국학기공의 교육적 가치를 보여줬다.

이번 대회는 친환경 실천에도 앞장서며 환경 보호와 자원 순환의 중요성을 알렸다. 참가자들은 스포츠를 즐기는 동시에 건강한 지구를 위한 실천에도 함께했다. 텀블러 사용을 독려하고, 지구시민 부스에서 EM 비누 만들기와 분리배출 체험, 지구시민증 관련 프로그램 등을 운영했다.

이기우 대한국학기공협회장은 폐회 인사말에서 "국학기공과 아리랑기공으로 세계 평화의 첫걸음을 내딛었다"고 강조했다. 이어 참가자들을 평화의 주역이자 자랑스러운 가족이라고 격려하며, 대회에서 느낀 행복과 감동을 오래 간직하고 어려움을 이겨내 건강하고 행복하게 살아가길 당부했다.

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대회 전 이철우 경북도지사와의 만남에서 나온 '아리랑기공의 국민체조화' 제안을 소개하며, 지난 5월 대구 상화동산에서 열린 천 명 규모의 시연 당시 김부겸 전 국무총리와 추경호 전 경제부총리도 같은 뜻을 밝혔다고 전했다.

이어 포항에서 아리랑기공을 새롭게 시작해 세계 1억 명을 깨우자는 비전을 제시했다. 또한 대한민국의 뿌리를 자랑스럽게 여기고 세계 종주국으로 도약하자는 뜻을 강조하며, 대한민국의 심장인 광화문에 국조 단군 할아버지 동상을 세우자는 제안을 해 큰 호응을 얻었다.

한편 이번 대회 기간 중 참가자 3,000명 가운데 455명이 지난해 4월 개원한 포항국학원을 방문해 명상 수련을 체험하는 등, 국제대회가 지역의 수련 인프라와 연결되는 모습도 볼 수 있었다.

대한국학기공협회는 앞으로도 청소년 인성교육과 지역사회 건강 증진에 힘쓰는 한편, 국학기공의 생활체육 저변을 확대하고 사람과 자연이 함께 건강해지는 홍익의 가치를 국내외로 널리 알릴 계획이다.