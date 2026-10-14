강원랜드, 홍대 팝업에 1만명 몰려…고길동 앞세운 이미지 개선 효과 기대

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강원랜드가 서울 홍대에서 운영한 팝업스토어에 9일간 1만명이 넘는 방문객을 끌어모았다. 카지노 중심의 기존 이미지를 벗고 젊은 세대와 접점을 넓히려는 시도가 방문객 증가로 이어졌다.

14일 강원랜드에 따르면 지난 3일부터 11일까지 서울 마포구 홍대 스타스퀘어에서 운영한 '2026 팝업스토어 in 홍대-고길동의 낯선 강원랜드' 방문객은 총 1만528명이다. 하루 평균 1170명에 달한다. 팝업스토어는 만화 아기공룡둘리의 캐릭터 고길공을 내세워 이미지 개선을 위해 가획됐다. 그동안 고길동은 만화에서 주인공인 둘리와 친구들을 구박하는 악역으로 분류됐지만, 최근 젊은층 사이에서는 책임감 있는 가장으로 재평가 되고 있다. 카지노로 인해 부정적인 인식이 강했던 강원랜드는 팝업스토어를 통해 폐광지역 지원 사업 등 사회에 긍정적인 역할을 알리는 데 초점을 맞췄다.

우선 팝업스토어에 방문객을 끌어들인 것은 직접 참여하는 체험 콘텐츠였다. 관람객은 '출장 보고서'를 받아 팝업스토어 곳곳을 돌며 미션을 수행했다. 워터월드와 스키장 등 레저시설을 체험하고, 하이원탑을 모티브로 한 미션과 탄광문화박물관을 재현한 공간도 둘러봤다. 강원랜드의 관광·레저 콘텐츠를 게임처럼 경험하도록 구성한 것이다.

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체험에 한 차례 약 20분이 걸렸지만 방문객의 발길은 이어졌다. 회차당 약 10명씩 입장하도록 운영했으며, 현장 대기 번호가 350번을 넘어서기도 했다. 행사 기간 '스토리 인증' 참여는 4185건, 설문조사는 1748건으로 집계됐다.

SNS를 통한 확산도 흥행에 힘을 보탰다. 설문 응답자의 절반 이상은 SNS 게시물이나 지인 추천으로 행사 정보를 접했다고 답했다. 현장에서 체험한 방문객의 후기와 영상이 다시 온라인에서 공유되면서 추가 방문을 유도한 것으로 풀이된다.

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김영호 강원랜드 홍보실장은 "국민이 강원랜드를 친숙하게 느낄 수 있는 콘텐츠를 통해 카지노를 넘어 즐길거리와 볼거리가 가득한 복합리조트의 모습을 알리겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com