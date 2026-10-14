아이잗바바, 여성들의 삶과 가치관 조명하는 프로젝트 ‘HER SIGNATURE’ 공개

제공=바바패션

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바바패션이 전개하는 여성복 브랜드 아이잗바바가 다양한 분야에서 자신만의 길을 걸어온 여성들의 삶과 가치관을 조명하는 프로젝트 'HER SIGNATURE'를 선보인다.

'HER SIGNATURE'는 단순히 주체적인 여성의 모습을 보여주는 데 그치지 않고, 오랜 시간 각자의 분야에서 경험과 전문성을 쌓아온 여성들의 삶의 태도와 가치관에 주목하는 프로젝트다.

자신의 방식으로 삶을 일궈온 여성들의 이야기를 통해 패션을 넘어 한 사람의 정체성과 고유한 서사를 조명한다.

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이번 프로젝트에는 한의학박사 김소형, 무용가 김민지, 전시기획자 이민아, 민화작가 이선욱, 언론인 조은주 등 총 5인이 앰버서더로 참여했다.

각기 다른 분야에서 자신만의 길을 걸어온 이들은 아이잗바바의 이번 시즌을 대표하는 아우터를 활용해 각자의 개성과 스타일을 선보였으며, 이를 통해 지금의 자신을 만들어온 시간과 일, 삶에 대한 이야기를 진솔하게 전한다.

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공개된 화보는 인물들의 화려한 이력이나 성취를 강조하기보다, 오늘의 자신을 만든 삶의 태도와 가치관에 초점을 맞췄다.

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함께 공개되는 인터뷰 콘텐츠에서는 일을 대하는 자세부터 삶에서 중요하게 생각하는 가치, 타인과 관계를 맺고 소통하는 방식까지, 오랜 시간 자신의 분야를 걸어온 여성들의 다양한 생각과 경험을 담아냈다.

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특히 이번 화보는 프리미엄 커스텀 주얼리 브랜드 BOOLYN과의 협업으로 완성도를 높였다.

아이잗바바의 감각적인 스타일링에 BOOLYN의 액세서리를 매치해 각 인물이 지닌 고유한 분위기와 개성을 한층 섬세하게 표현했다.

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패션과 주얼리의 조화를 통해 각기 다른 여성들의 매력을 입체적으로 보여준다는 점에서도 의미가 있다.

아이잗바바는 이번 프로젝트를 시작으로 다양한 분야에서 자신만의 서사를 만들어온 여성들의 이야기를 지속적으로 기록해 나갈 계획이다.

장기적으로는 동시대 여성들의 삶과 커리어를 담아내는 브랜드 아카이브로 프로젝트를 확장하고, 패션을 매개로 여성들의 다양한 경험과 가치를 공유할 예정이다.

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아울러 'How she lives, How she shares.'라는 메시지 아래 새로운 기회를 지원하는 기부 활동도 이어갈 계획이다.