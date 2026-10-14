세계 1위 바부터 칵테일 명소까지…홍콩, 바 호핑 투어 선보여

◇바 레오네(Bar Leone), 코아(Coa) 사진제공=홍콩관광청

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홍콩관광청이 라이프스타일 매거진 GQ 코리아와 함께 11월 20일부터 23일까지 'GQ 바 호핑(GQ BAR HOPPING)' 투어를 운영한다고 14일 밝혔다.

홍콩관광청에 따르면 투어에는 국내 바텐더 5명이 가이드로 참여한다. 소코의 손석호, 앨리스의 박용우, 파인앤코의 박범석, 빌라 레코드의 조영준, 노츠의 박상엽 등이다. 바 투어 참가자들은 소규모 그룹으로 나뉘어 홍콩의 대표 바 10곳을 방문한다. 각 바의 특징과 칵테일에 담긴 이야기, 현지 바 문화를 즐기며 이색 미식 여행을 경험할 수 있다.

방문 코스에는 올해 세계 바 순위에서 이름을 알린 곳들이 포함됐다. 특히 2026 월드 베스트 바 50에서 2년 연속 세계 1위에 오른 '바 레오네(Bar Leone)'를 비롯해 세계 100위권에 진입한 홍콩 바 7곳을 둘러볼 예정이다.

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바 레오네는 이탈리아 출신 바텐더 로렌조 안티노리가 공동 설립해 2023년 홍콩 센트럴에 문을 연 곳이다. '모두를 위한 칵테일'을 뜻하는 '칵테일 포폴라리(Cocktail Popolari)'를 철학으로 삼는다. 로마의 동네 바에서 영감을 얻은 편안한 분위기와 클래식 칵테일을 앞세워 지난해 아시아 지역 바 가운데 처음으로 세계 1위에 오른 데 이어 올해도 정상을 지켰다.

홍콩에서는 바 레오네 외에도 아르고(25위), 몬타나(36위), 고칸(41위)이 올해 세계 50위권에 들었다. 코아(54위), 페니실린(69위), 미우스(81위), 더 세이보리 프로젝트(96위)까지 포함하면 세계 100위권에 오른 홍콩 바는 총 8곳이다. 홍콩은 뉴욕, 파리와 함께 세계 50위권에 가장 많은 바를 올린 도시가 됐다.

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투어 일정은 바 방문에만 그치지 않는다. 낮에는 소호와 타이쿤, 할리우드 로드 등 센트럴 일대 명소를 둘러보고, 저녁에는 바를 찾아 대표 칵테일을 맛보는 방식이다. 현지의 거리 풍경과 야경까지 함께 경험할 수 있도록 구성했다.

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홍콩관광청은 세계적인 명성을 얻은 바와 현지 관광 명소를 결합해 홍콩의 밤 문화를 여행 콘텐츠로 활용할 계획이다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com