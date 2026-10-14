35층서 추락, 기적 생존한 20대 인플루언서…"잃은 것보다 가진 것에 집중"

사진출처=산시이브닝뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 35층 높이에서 추락하고도 목숨을 건진 20대 여성 인플루언서의 사연이 전해져 화제다.

여성은 사고 이후 의식을 되찾았지만 선택적 기억상실 증세를 겪었고 한동안 말을 하거나 다른 사람과 의사소통하는 데 어려움을 겪은 것으로 전해진다. 오른쪽 다리를 절단하는 큰 부상을 입었지만, 그녀는 휠체어를 타고 외출할 만큼 회복했으며 조만간 의족을 착용할 계획이다.

산시이브닝뉴스 등 중국 매체들에 따르면, 온라인에서 '완안안'이라는 이름으로 알려진 27세 여성은 최근 자신의 투병기를 전했다.

Advertisement

그녀는 지난 2025년 6월 아파트 35층에서 추락한 뒤 병원으로 이송돼 집중 치료를 받았다.

사고 당시 여성은 생명이 위태로운 상태였으며, 의료진은 약 14시간에 걸친 수술을 진행했다. 이후 중환자실에서 50여 일 동안 치료를 받았고, 약 10차례의 수술을 거친 끝에 의식을 회복했다.

Advertisement

하지만 의식을 되찾았다고 해서 고통이 끝난 것은 아니었다. 여성은 깨어난 뒤 일부 기억이 사라지는 증상을 겪었고, 한동안 말을 꺼내거나 다른 사람과 의사소통하기도 어려웠다고 회상했다. 근육이 약해져 몸을 뒤척이는 일조차 다른 사람의 도움을 받아야 했다.

Advertisement

그녀는 육체적 고통뿐 아니라 정신적으로도 큰 어려움을 겪었다고 밝혔다. 포기하고 싶다는 생각이 수없이 들었지만, 가족과 의료진이 힘겹게 지켜낸 삶을 다시 살아보겠다는 마음으로 버텼다는 것이다.

Advertisement

사고로 오른쪽 다리를 절단한 그녀는 현재 휠체어를 이용해 외출할 수 있을 정도로 회복했다. 조만간 의족을 착용할 계획도 세우고 있다. 그녀는 자신을 치료한 의료진과 곁을 지킨 가족들에게 감사의 뜻을 전하며, 앞으로는 주어진 삶을 소중히 여기며 살아가겠다고 밝혔다.

사고 이후 삶을 바라보는 태도도 크게 달라졌다.

Advertisement

그녀는 "행복은 자신이 가진 것을 바라보는 데 있다. 이미 잃은 것에 얽매일 필요는 없다"고 심경을 전했다. 이어 어려운 상황에 놓인 사람들에게도 포기하지 말고 희망을 잃지 말라고 당부했다.

앞서 의료진은 여성이 추락한 건물 아래의 나무와 녹지 등이 낙하 과정에서 충격을 줄이는 데 도움이 됐을 가능성이 있다고 설명했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com