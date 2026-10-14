탄소저감에 정보격차 해소까지…대웅제약, 재생 PC로 디지털 소외계층 지원

◇탁효철 대웅제약 ESG팀장(왼쪽)과 조남권 한국사회복지협의회 사무총장(오른쪽). 사진제공=대웅제약

Advertisement

Advertisement

대웅제약이 교체 주기를 맞은 업무용 PC를 한국사회복지협의회에 일괄 기부했다.

기부한 PC는 대웅제약에서 업무용으로 사용한 뒤 교체된 장비로, 재생 과정을 거쳐 디지털 소외계층에 전달될 예정이다.

이번 기부는 자원순환과 탄소저감에 기여하는 동시에, 재생 PC를 디지털 소외계층에 전달해 정보 접근성을 높인다는 점에서 의미가 있다는 설명이다.

Advertisement

한국사회복지협의회에 따르면, PC 1대 재사용 시 약 232kg의 탄소배출을 줄일 수 있는 것으로 추산되며, 150대를 재사용할 경우 약 34.8톤의 탄소저감 효과가 기대된다.

대웅제약은 기존에 소각 처리하던 폐합성수지를 열적 재활용 방식으로 전환해 2025년 폐기물 재활용률 76.6%를 기록한 바 있다.

Advertisement

탁효철 대웅제약 ESG팀장은 "사용을 마친 PC가 다시 필요한 곳에 전달돼 환경 부담을 줄이고 디지털 접근성을 높이는 데 도움이 되길 기대한다"며 "앞으로도 사회적 책임과 환경적 가치를 함께 고려한 ESG 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.

Advertisement

한편 한국사회복지협의회는 이번 기부를 계기로 사용을 마친 PC의 재사용을 활성화하고, 취약계층 대상 재생 PC 지원과 친환경 나눔 문화 확산을 이어갈 계획이다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com