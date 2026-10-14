소노인터, 풀무원아미오와 반려견 먹거리 캠페인 진행

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소노인터내셔널이 운영하는 소노펫클럽앤리조트가 풀무원아미오와 손잡고 반려견 먹거리 체험과 사회공헌을 결합한 캠페인을 내년 3월까지 진행한다.

12일 소너인터내셔널에 따르면 양사는 우선 투숙객이 건강한 펫푸드를 체험할 수 있도록 웰컴 기프트와 레스토랑 연계 이벤트를 선보인다. 체크인 고객에게는 두부와 채소로 만든 '두부봉', 맞춤형 식단 사료 2종을 제공한다. 반려견 동반 레스토랑 '띵킹독'에서 강아지 전용 우유 '멍푸치노'를 구매하면 두부과자를 증정하며, 매주 토요일 열리는 '명랑운동회' 참가자에게는 동물복지 농장의 달걀로 만든 계란과자도 추가로 받을 수 있다.

소노펫클럽앤리조트는 이번 켐페인을 통해 유기견 입양 가정과 헌혈견을 지원에더 나선다. 소노펫의 유기견 임시보호 프로그램을 통해 입양한 가족에게는 맞춤형 식단 사료를 전달한다. 11월에는 풀무원, KU 아임도그너헌혈센터와 함께 헌혈견을 위한 '헌혈 영웅견 힐링스테이'를 개최할 예정이다.

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소노펫은 반려동물 스킨케어와 의류, 어메니티 등 관련 브랜드와의 협업을 이어가며 반려동물 동반 고객을 위한 서비스를 확대하고 있다.

소노펫클럽앤리조트 관계자는 "이번 캠페인은 소노펫클럽앤리조트를 찾는 고객과 반려견에게 바른 먹거리가 선사하는 즐거움과 건강한 휴식을 제공하기 위해 기획됐다"며 "반려동물과 함께 행복한 추억을 만들어나가는 선도적인 펫 친화 공간으로서 차별화된 경험을 위한 콘텐츠를 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com