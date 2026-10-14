2026이브네 오픈 테니스대회 진행…"10월 14일부터 참가자 모집"

2024년 첫 대회에 이어 두 번째 개최 참가 기념품과 다채로운 현장 이벤트 마련

2026 이브네 오픈 테니스대회 포스터(사진 제공: 킨도)

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킨도의 페미닌케어 브랜드 이브네(evne)가 오는 11월 14일 서울 금천구 독산 테니스장에서 '2026 이브네 오픈 테니스대회'를 진행하고, 10월 14일부터 참가자를 모집한다.

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2024년 첫 번째 대회에 이어 두 번째로 열리는 행사로, 운동을 즐기는 여성들이 테니스를 통해 도전의 즐거움을 경험하고 서로 교류할 수 있도록 마련됐다. 이번 대회는 주식회사 킨도가 주최하고 금천구테니스협회가 주관한다.

참가 신청은 10월 14일부터 테니스타운 앱에서 신청할 수 있으며, 선착순으로 마감된다. 우승팀에는 50만 원, 준우승팀에는 30만 원, 공동 3위 팀에는 각 10만 원의 상금이 수여된다.

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참가자에게는 생리대, 입는 오버나이트, 라이너 등으로 구성된 이브네 선물세트를 제공한다. 현장에서는 포토부스와 랜덤 럭키링 뽑기 등 경기 사이에도 함께 즐길 수 있는 프로그램을 마련해 대회 참여의 즐거움을 더한다

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참가자들은 동료들과 기념사진을 남기고 이벤트에 참여하며 코트 밖에서도 추억을 쌓을 수 있다. 이벤트 참여자에게는 이브네 제품과 대회 굿즈 등 경품을 증정해 브랜드를 자연스럽게 경험할 기회도 제공할 예정이다.

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이브네는 '능력 · 재능'을 뜻하는 덴마크어에서 출발한 페미닌케어 브랜드로, 여성들이 생리 중에도 자신의 일상과 액티브한 활동을 편안하게 할 수 있도록 다양한 여성용품을 전개하고 있다. 그 중 대표 제품인 퓨어스킨 생리대는 부드러운 촉감과 빠른 흡수력으로, 활동적인 상황에서도 샘 걱정 없이 편안하게 사용하기 좋은 제품이다.

유남환 킨도 대표는 "2024년 첫 대회에 이어 다시 여성 테니스 동호인들과 만날 수 있게 돼 뜻깊다"며 "이번 대회가 함께 운동하는 즐거움과 도전의 성취감을 나누는 자리가 되길 바라며, 이브네는 앞으로도 여성들이 자신의 일상과 스포츠 활동을 편안하게 즐길 수 있도록 응원하겠다"고 말했다.

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이브네는 이번 대회를 통해 운동을 즐기는 여성 소비자와 만나 브랜드와 제품을 경험할 기회를 넓힐 계획이다.