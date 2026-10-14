"이사회 독립성·투명성 강화"…한화그룹 , 이사회 의장에 독립이사 선임 계열사 확대

◇한화그룹 본사 사옥. 사진제공=한화그룹

Advertisement

Advertisement

한화그룹이 이사회의 투명성과 독립성을 강화하고 주주이익 보호와 기업가치 제고를 위해 독립이사(사외이사)를 이사회 의장으로 선임하는 계열사를 확대한다.

2024년부터 독립이사를 이사회 의장으로 선임한 한화솔루션에 이어 ㈜한화는 14일 권익환 독립이사를 이사회 의장으로 선임했으며, 권 이사는 법무부 기획조정실장과 대전지검장, 서울남부지검장 등을 지낸 법률 전문가로 2022년 이사회 합류 이후 내부거래위원장과 감사위원회 위원, ESG위원회 위원 등을 맡아왔다.

한화시스템과 한화오션도 독립이사를 이사회 의장으로 선임하기 위한 절차를 진행 중이며, 각각 10월과 11월 안에 이사회 결의 등을 거쳐 선임을 마무리할 계획이다.

Advertisement

한화에어로스페이스와 한화엔진은 상법 개정안 시행 등 이사회 운영 환경 변화에 맞춰 이사회 구성을 재정비한 뒤 2027년 상반기까지 독립이사 의장 선임을 추진한다.

한화그룹은 이사회의 실질적인 역할과 권한을 강화하기 위해 주주 간 이해상충 우려가 있거나 사회적 관심이 높은 주요 사안을 사전 검토하는 비상설 자문기구인 '특별위원회'의 운영 근거를 이사회 규정에 명문화한다.

Advertisement

특별위원회는 독립이사로만 구성되며, 주요 사안을 객관적으로 검증해 주주 권익 보호와 절차적 공정성을 높이는 역할을 맡는다. 또한 이사회 직속 전담 지원 조직인 '이사회 사무국'을 각 계열사에 신설해 이사회 운영을 지원하고 주요 안건에 대한 사전 정보를 충분히 제공한다.

Advertisement

㈜한화와 한화솔루션, 한화에어로스페이스 등 주요 상장사는 독립이사 의장 선임 일정과 별도로 11월까지 특별위원회 설치 근거 명문화와 사무국 신설을 완료할 계획이다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com