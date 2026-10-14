"기내에 빈대가 기어다녔다"…항공기 운항 취소, 승객들 발 묶여

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 호주 국적 항공사 콴타스항공의 여객기에서 빈대에 물렸다는 승객들의 신고가 접수돼 항공편이 취소되는 사태가 발생했다.

항공사는 일부 이코노미석에서 문제가 확인됐다며 항공기를 운항에서 제외하고 대대적인 청소 작업을 진행했다.

CNN 등 외신들에 따르면 빈태 사태는 지난 9일(이하 현지시각) 호주 퍼스를 출발, 이탈리아 로마로 향한 콴타스항공 QF5편에서 발생했다. 당시 이코노미석에 탑승했던 승객들이 기내에서 벌레에 물렸다고 신고한 것으로 전해졌다.

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한 승객은 인터뷰에서 벌레들이 소지품과 옷, 항공사에서 제공한 담요 위를 기어다녔으며 창문 주변에서도 발견됐다고 주장했다.

이 같은 승객들의 신고가 이어지자 콴타스항공은 다음 날인 10일 로마에서 퍼스로 돌아갈 예정이던 항공편 QF6의 운항을 취소했다. 이에 따라 호주로 돌아가려던 승객들이 큰 불편을 겪었다.

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콴타스항공은 성명에서 해당 사건을 조사하고 있다고 밝혔다. 항공사는 일부 이코노미석에서 문제가 확인돼 정비 담당자와 기술진이 항공기 내부를 철저히 청소할 수 있도록 10일 로마발 퍼스행 항공편을 취소했다며 승객들에게 사과했다.

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한편 빈대는 납작한 타원형 몸체를 가진 적갈색의 작은 곤충이다. 주로 사람이 잠든 사이 피부를 물고 피를 빨아먹는다. 세계 여러 지역에서 발견되며 침대뿐 아니라 여행 가방과 옷, 침구류, 가구 틈새 등 다양한 곳에 숨어 이동할 수 있다.

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빈대에 물렸다고 곧바로 심각한 질병으로 이어지는 것은 아니다. 우선 물린 피부가 빨갛게 부어오르면서 가려움증이 생기는데, 이 가려움증의 정도가 심해 수면 장애 등 일상생활에서 크고 작은 불편함을 초래할 수 있다. 가려움증 때문에 피부를 과도하게 긁다 보면 2차 감염이나 상처가 생길 수도 있다. 사람에 따라서는 매우 드물지만 아낙필락시스 알레르기 반응이 나타나기도 한다.

빈대에 물린 상처는 대개 바르는 약 등으로 증상을 완화할 수 있지만, 빈대가 번식한 공간은 전문 방제 작업이 필요하다. 빈대가 여행객의 짐이나 의류에 붙어 다른 장소로 옮겨갈 수 있는 만큼 숙박 시설과 대중교통 등 사람이 많이 이용하는 공간에서는 주의가 필요하다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com