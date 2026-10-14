무제한 생맥주에 드라이에이징 바비큐까지… 안토, 가을 미식 프로모션

◇안토 부에노 비치클럽 다이닝 바 모습.

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안토가 가을철 미식 수요를 겨냥해 무제한 생맥주와 바비큐를 결합한 프로모션을 진행한다. 비치클럽과 뷔페 레스토랑에서 맥주와 음식의 조합을 내세워 고객 유치에 나선다는 계획이다.

14일 안토에 따르면 10월 한 달간 부에노 비치클럽에서 '비어 페스타(Beer Festa)'를 운영한다. 하이네켄과 파울라너, 타이거 등 수입 생맥주 3종을 3만원에 무제한으로 즐길 수 있다. 운영 시간은 매일 낮 12시부터 밤 11시까지이며, 토요일은 자정까지다.

맥주와 곁들일 음식으로는 데이비드 리 셰프의 바비큐 플래터도 선보인다. 드라이에이징 기술과 자체 레시피를 적용한 메뉴다. 한국식 갈비찜을 프랑스식으로 재해석한 '갈비 부르기뇽'도 맛볼 수 있다.

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뷔페 레스토랑 우디플레이트도 맥주 프로모션에 참여한다. 11월 30일까지 주중 저녁 이용객에게 하이네켄과 파울라너 생맥주를 무제한 제공한다. 대표 메뉴인 우대갈비를 비롯해 중동식 후무스, 이탈리아식 콩고기 소스와 두부 등 세계 각국의 식재료와 조리법을 활용한 메뉴도 갖췄다.

안토 관계자는 "부에노 비치클럽에서 주류가 전체 매출의 37%를 차지할 만큼 호응이 높다"며 "하이네켄 협업 공간에 이어 핼러윈 파티에서도 색다른 주류 경험을 제공할 계획"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com