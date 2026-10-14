삼성금융네트웍스·경찰청·생명의전화, 생명존중사업 강화 위한 업무협약 체결

◇삼성금융네트웍스가 14일 서울 서대문구 경찰청 본청에서 경찰청, 생명의 전화와 함께 '생명존중사업 상호협력방안 업무협약'을 체결했다. 사진제공=삼성생명

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삼성생명·삼성화재·삼성카드·삼성증권 등 삼성금융네트웍스는 14일 경찰청, 생명의전화와 청소년 마음건강 위기 대응 및 생명존중사업 강화를 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 위기 징후 조기 발견부터 현장 구조, 사후 회복까지 민관의 전문성과 대응 역량을 연계해 청소년 보호 체계를 강화하기 위해 마련됐다.

삼성금융이 교육부, 생명의전화와 함께 운영하는 24시간 SNS 상담 채널 '라임'은 2024년 출범 이후 올해 8월 말까지 누적 이용자 3만여명을 기록했으며, 심리적 위기 상황에서 상담을 신청한 청소년 약 5300명 가운데 15명이 극단적 선택 시도 전 구조됐다.

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협약에 따라 라임 상담사가 고위험 상황을 인지해 112에 신고하면 경찰은 신고 경로와 청소년 여부, 위기 상황 등의 정보를 출동 인력과 공유해 신속한 현장 대응에 나선다.

삼성금융은 경찰이 구조한 청소년에게 일대일 상담과 심리검사, 전문기관 치료 연계 등 단계별 마음건강 회복 프로그램을 제공해 위기 재발을 예방할 계획이다.

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아울러 전국 290여명이 활동하는 경찰청 정신응급 대응팀의 심리적 외상과 업무 소진을 예방하기 위해 명상·신체 이완 중심의 개인형 프로그램과 가족 참여형 회복 프로그램도 지원한다.

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삼성금융과 경찰청은 위기 청소년과 현장 대응인력을 함께 지원하는 생명존중 안전망을 구축하고, 위기 대응부터 사후 회복까지 이어지는 협력 체계를 지속적으로 강화할 방침이다.

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홍원학 삼성생명 대표이사는 "삼성금융네트웍스는 경찰청, 생명의전화와 긴밀히 협력해 위기 대응의 사각지대를 줄여 나가겠다"면서 "도움이 필요한 청소년부터 현장을 지키는 경찰관까지 모두가 필요한 순간에 적절한 지원을 받을 수 있도록 진정성을 다해 생명존중 활동을 이어갈 것"이라고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com