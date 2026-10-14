"갑상선에 혹이 있다는데 암일까?"…크기보다 중요한 '이것'

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[스포츠조선 장종호 기자] 건강검진에서 갑상선 결절이 발견되면 혹시 암은 아닐지 걱정하기 쉽다. 하지만 갑상선 결절의 상당수는 양성이며, 결절이 있다고 해서 모두 치료가 필요한 것도 아니다. 악성 가능성을 평가할 때는 크기뿐 아니라 초음파에서 관찰되는 모양과 경계, 석회화 여부 등을 종합적으로 살펴야 한다. 검사 결과에 따라 추적 관찰을 하거나 세침흡인검사를 시행해 추가 평가를 진행한다.

갑상선은 목 앞쪽에 위치한 나비 모양의 기관으로, 갑상선호르몬을 분비해 우리 몸의 에너지 대사와 체온 조절 등에 관여한다. 갑상선 결절은 갑상선 조직의 일부가 주변 조직과 구분되는 덩어리 형태로 관찰되는 상태를 말한다. 조직으로 이뤄진 고형 결절, 액체가 차 있는 낭성 결절, 고형 성분과 액체 성분이 함께 있는 혼합성 결절 등으로 구분할 수 있다.

◇결절 커지면 목의 압박감·이물감 등 증상

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갑상선 결절은 특별한 증상이 없는 경우가 많아 건강검진이나 다른 이유로 시행한 영상검사에서 우연히 발견되기도 한다. 결절이 커지면 목의 압박감이나 이물감, 음식물을 삼킬 때의 불편함 등이 나타날 수 있다. 다만 증상의 유무만으로 암 여부를 구분할 수는 없으므로 결절이 발견됐다면 진료를 통해 필요한 검사를 진행하는 것이 바람직하다.

결절의 크기만으로 암 여부를 진단하기는 어렵다. 갑상선 결절의 악성 가능성을 평가할 때 기본적으로 활용되는 검사는 갑상선 초음파검사다. 초음파를 통해 결절의 크기뿐 아니라 내부 성분과 양상, 경계, 모양, 석회화 여부 등을 자세히 살펴볼 수 있다.

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암 가능성을 좀 더 주의 깊게 살펴야 하는 초음파 소견으로는 주변 갑상선 조직보다 매우 어둡게 보이는 고형 결절, 가장자리가 매끄럽지 않고 불규칙한 결절, 가로보다 세로가 긴 모양, 결절 내부에 미세한 점 형태의 석회화가 관찰되는 경우 등이 있다. 결절이 갑상선 바깥으로 침범한 것으로 의심되는지, 목 주변 림프절에 이상 소견이 있는지도 함께 확인한다.

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인천세종병원 박상욱 유방갑상선센터장(외과)은 "뚜렷한 특징이 있다고 해서 곧바로 갑상선암으로 확진되는 것은 아니며, 반대로 결절이 작다는 이유만으로 악성 가능성을 완전히 배제할 수도 없다"며 "개별 소견 하나에 의존하기보다는 초음파 검사 결과를 종합하고, 결절의 크기와 임상적 위험 요인을 함께 고려해 추가 검사가 필요한지 판단하는 것이 중요하다"고 말했다.

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◇결절 크기나 증상만으로 악성 여부 구분 어려워

초음파검사 결과 악성 가능성이 의심되거나 일정 기준에 해당하면 세침흡인검사를 고려할 수 있다.

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세침흡인검사는 초음파로 결절의 위치를 확인하면서 가는 바늘로 세포를 채취한 뒤 현미경으로 관찰하는 검사다. 결절의 악성 가능성을 평가하는 데 도움이 되며, 검사 결과에 따라 추적 관찰을 이어가거나 재검사, 추가 검사 또는 수술 등 치료 방향을 검토한다.

세포검사 결과는 일반적으로 베데스다 분류 체계에 따라 여러 범주로 구분한다. 검체가 충분하지 않아 판정이 어려운 경우에는 재검사를 고려한다. 양성으로 판정되면 초음파 소견과 임상 상황에 따라 경과를 관찰하며, 악성 또는 악성 의심 결과가 나오면 결절의 특성과 환자 상태 등을 종합해 추가 검사와 치료 계획을 세운다.

박 센터장은 "결절의 크기나 증상만으로 악성 여부를 구분하기 어려운 만큼 초음파 소견을 종합적으로 살펴보고, 필요한 경우 세침흡인검사를 통해 정확하게 확인하는 것이 중요하다"며 "치료 여부가 달라질 수 있는 만큼 결절이 발견됐다면 전문의와 상담하고 적절한 관리 계획을 세우는 것이 바람직하다"고 말했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com