한국민속촌, AI 입힌 조선시대 시간여행 '시간의 마패' 선보여

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한국민속촌이 인공지능(AI)과 증강현실(AR)을 결합한 체험형 관광 콘텐츠를 선보인다. 전통 마을을 돌며 조선시대 직업을 체험하고, AI로 자신의 얼굴을 조선시대 인물 이미지로 바꿔 기념품으로 제작, 고객 만족도를 높인다는 방침이다.

14일 한국민속촌에 따르면 지난 9일부터 조선시대 직업체험 프로그램인 '시간의 마패'를 선보이고 있다. 시간의 마패는 공간 AI 전문기업 오썸피아, SK플래닛과 공동 개발한 체험형 관광 콘텐츠로, AI·AR을 결합한 게 특징이다. 직업체험 프로그램은 문화체육관광부 산하 한국콘텐츠진흥원의 AI 협력형 지원사업 선정작으로, 11월 30일까지 한국민속촌에서 체험 할 수 있다.

사간의 마패는 전통문화 관람에 디지털 기술을 접목해 방문객이 직접 참여하도록 기획됐다. 참가자는 시간여행 안내 캐릭터 '차사 K'를 따라 마을 곳곳을 돌며 9가지 직업 미션을 수행한다. 침선장과 보부상, 대장장이, 요리사, 농부, 옹기장, 건축가, 포졸, 의원 등 조선시대 직업을 주제로 옹기 빚기와 작물 수확, 망치질, 사건 단서 찾기 등의 과제가 마련됐다. 전체 체험 시간은 약 1시간이다. 미션을 모두 마치면 체험 결과에 따라 자신에게 어울리는 조선시대 직업을 확인할 수 있다. 스마트폰으로 얼굴을 촬영하면 AI가 조선시대 인물 이미지로 변환한다. 완성된 이미지는 현장 키오스크에서 실물 포토카드로 출력할 수 있다. 미디어월에서는 직업별 동작을 구현한 캐릭터도 볼 수 있다.

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시간의 마패 이용료는 1인당 8000원으로, 9가지 미션과 실물 포토카드 1장, 미디어월 체험이 포함된다. 한국민속촌 입장권은 별도다. 별도의 앱 설치 없이 QR코드로 모바일 웹에 접속해 이용할 수 있다. 운영 시간은 매일 오전 10시부터 오후 6시까지이며, 접수는 오후 5시에 마감한다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com