"남의 불행으로 좋아요 구걸?"…지진 현장서 포즈 취한 인플루언서, 뜻밖의 해명

사진출처=인스타그램

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 파나마에서 규모 7.7의 강진으로 대형 피해가 발생한 가운데, 유명 인플루언서가 폐허를 배경으로 촬영한 사진을 SNS에 공개해 거센 비판을 받고 있다. 당사자는 피해 지역에 구호 물품을 전달하고 재난 상황을 알리려는 목적이었다고 해명했지만, 재난 현장을 개인 홍보에 활용했다는 지적이 이어지고 있다.

외신들에 따르면 지난 9일(현지시각) 파나마 남부에서는 규모 7.7의 지진이 발생, 건물과 주택이 파손됐고 최소 27명이 다치는 등 피해가 발생했다.

뉴스닷컴 등 외신들에 따르면 파나마 출신 모델이자 인플루언서인 그레이시 본(Gracie Bon)은 지진 발생 이후 피해 지역을 찾아 촬영한 사진 여러 장을 인스타그램에 올렸다.

Advertisement

그녀는 인스타그램에서 약 1200만명의 팔로워를 보유하고 있는 유명 인플루언서로 알려져 있다.

그녀의 사진에는 흰색 상의와 청바지를 입고 무너진 주택과 잔해를 배경으로 양손을 머리 위로 올리거나 허리에 얹은 채 포즈를 취하는 모습이 담겼다. 무너진 집 옆에 쪼그려 앉거나 잔해 더미를 바라보는 장면도 공개됐다.

Advertisement

그녀는 게시물에 "생명은 무엇과도 바꿀 수 없다"면서 "현재를 살고 가진 것에 감사하며, 오늘 도움이 필요한 사람들에게 손을 내밀어야 한다"는 글을 남겼다.

Advertisement

하지만 사진이 공개되자 일부 네티즌들은 지진 피해 현장을 개인 사진 촬영의 배경으로 삼은 것은 부적절하다고 비판했다.

Advertisement

한 네티즌은 "어떻게 하면 이 상황을 나 자신에 관한 이야기로 만들 수 있을까 고민한 것 같다. 재난 현장에 가서 굳이 포즈를 취할 이유가 있느냐"고 지적했다. 다른 사람들도 "다음 사진을 찍을 좋은 장소를 찾는 것 같다", "다른 사람의 불행을 배경으로 포즈를 취하는 것이냐"는 등의 반응을 보였다.

비판이 거세지자 본은 SNS에 해명글을 올렸다. 그녀는 언론 보도에서 피해 지역의 현실이 충분히 드러나지 않고 있다며, 자신이 직접 사진에 등장한 것은 더 많은 사람에게 상황을 알리기 위해서였다고 주장했다.

Advertisement

그러면서 사진을 촬영하기 위한 방문이 아니었다고 강조했다.

본은 논란 이후에도 피해 주민을 지원하겠다는 뜻을 밝혔다. 그녀는 후속 영상에서 식료품과 생수를 구입해 카트에 싣고 피해 지역에 전달하는 모습을 공개했다. 영상에는 파손된 주택 주변을 지나며 구호 물품을 나눠주는 장면과 피해 현장을 보며 눈물을 보이는 모습도 담겼다.

본이 논란에 휩싸인 것은 이번이 처음은 아니다. 그녀는 2024년 자신의 체형 때문에 일부 항공사 이용에 어려움을 겪었다고 주장하며, 항공사들이 이코노미석 좌석 규격을 조정해야 한다는 취지의 청원을 제기했다. 비행할 때 좌석을 여러 개 구매해야 하는 어려움을 호소하기도 했다. 이후 청원이 성과를 거두지 못했다며 전용기를 이용하게 됐다고 밝힌 바 있다.

Advertisement

장종호 기자 bellho@sportschosun.com