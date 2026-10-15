GS25 편의점 물류 공급 중 통행세 의혹…공정위, 법 위반 소지 검토

◇한민수 더불어민주당 의원이 지난 12일 국회 정무위원회 국정감사에서 주병기 공정거래위원장에게 편의점 본부와 납품업체 간 벤더 거래 관행의 문제점을 지적하며 조사를 촉구했다. 연합뉴스

Advertisement

Advertisement

GS리테일이 GS25 편의점에 상품을 공급하는 과정에서 불필요한 '중간 유통업체(벤더)'를 끼워 넣어 유통 마진을 발생시키고 있다는 의혹이 제기됐다. 이른바 통행세 의혹이다. 불필요한 유통 마진은 소비자와 가맹점주의 부담으로 작용할 수 있는 만큼 공정거래위원회의 조사가 필요하다는 지적이다.

14일 업계와 정치권 등에 따르면 한민수 더불어민주당 의원은 지난 12일 진행된 국회 정무위원회의 공정위 국정감사에서 편의점 4사로부터 제출받은 올해 8월 기준 상품 납품 현황을 분석한 결과, 일부 업체에서 불필요한 벤더 거래로 의심되는 사례를 확인했다고 밝혔다. 벤더는 수입·통관이나 영세 제조업체의 물류를 지원하는 역할을 하지만, 실질적인 기능 없이 중간 유통 마진만 챙기는 이른바 '통행세' 사례가 있다는 게 한 의원의 주장이다.

한 의원이 문제를 제기한 곳은 GS리테일이다. GS리테일의 경우 GS리테일 편의점 본부 차장 출신이 설립한 업체가 2015년 벤더사로 선정돼 GS25에 500개가 넘는 품목을 공급하고 있다고 밝혔다. 해당 업체는 기존 대형 벤더사로부터 납품 물량을 넘겨받았고, 해당 벤더사 역시 GS리테일의 전신인 LG유통 출신 직원이 설립한 곳이라는 게 한 의원의 설명이다. 한 의원은 "퇴직 임직원이 차린 벤더 또는 관여된 업체와 거래할 때 이해충돌 등을 점검하지 않느냐"며 "점검하는데도 이런 일이 벌어지고 있는 것은 사실상 통제장치가 없는 게 아닌가 생각한다"고 말했다. 이어 "제조사가 직접 납품할 능력이 있고 실제로 직납하고 있는데, 편의점 본부가 거래상 지위를 이용해 특정 벤더를 거치도록 압력을 가했다면 공정거래법상 부당 지원 행위에 해당하는지 검토해야 한다"며 공정위의 조사를 촉구했다. 일부 상품은 CU와 세븐일레븐에는 제조사가 직접 납품하는 반면 GS25에는 벤더를 거쳐 공급되며, 공급 가격에도 차이가 있다고 덧붙였다.

Advertisement

◇오진석 GS리테일 부사장이 지난 12일 국회에서 열린 정무위원회 국정감사에서 질의에 답하고 있는 모습. 연합뉴스

한 의원은 GS리테일의 다른 벤더와의 거래에 대해서도 문제를 제기했다. 해당 업체는 직원이 3명 규모임에도 최근 5년간 GS리테일과의 거래액이 170억원에 달한 곳이다. 한 의원은 "해당 업체는 2021년 법인 설립 이전부터 GS25 입점 상담을 하고 있었다"며 "재고자산을 보유하지 않은 채 상품을 납품하고 있는데 어떻게 이런 회사가 벤더 역할을 하고 있는지 의문스럽고, 거래 구조를 살펴봐야 한다"고 강조했다. 경쟁사인 CU가 건전지 등을 제조사로부터 직매입하는 것과 달리 GS리테일은 해당 벤더를 거쳐 매입하고 있으며, GS25의 공급가가 CU 대비 120% 높게 책정된 점 등도 지적했다. 국감 증인으로 출석한 오진석 부사장은 "해당 내용에 대해 충분히 공감하고 있다"며 "내부적으로 어떤 문제가 있는지 면밀하게 살펴보고 있다"고 답했다.

◇ 주병기 공정거래위원장이 지난 12일 국회에서 열린 정무위원회 국정감사에서 위원들의 질의에 답하고 있는 모습. 연합뉴스

공정위도 한 의원의 지적에 GS리테일의 거래 구조를 살펴볼 필요가 있다는 입장을 내놓았다. 주병기 공정위원장은 "벤더를 이용해서 불이익을 강요했는지 파악해 봐야 할 것 같다"며 "만약 그랬다면 법 위반 소지가 충분히 있다고 생각한다"고 말했다. 공정위가 GS리테일의 거래가 대규모유통업법상 경영활동 간섭이나 거래상 지위 남용에 해당할 소지가 있는지 살펴볼 수 있다는 얘기다.

Advertisement

GS리테일은 한 의원이 국감에서 제기한 통행세 의혹에 대해 구체적인 입장을 밝히지 않았다. 다만 지난 12일 국감 증인으로 출석한 오진석 부사장은 내부 점검에 나서겠다는 뜻을 밝혔다. GS리테일 관계자는 "유통 과정에서 비효율이 발생하지 않는지 지속적으로 점검하겠다"고 말했다.

Advertisement

김세형 기자 fax123@sportschosun.com