승무원 실수로 여객기 비상탈출 슬라이드 전개…1억 8천만원 날렸다

사진출처=더 선

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[스포츠조선 장종호 기자] 영국항공(British Airways) 여객기에서 객실승무원의 실수로 비상탈출 슬라이드가 펼쳐져 승객 250여 명이 기내에서 대기하고 항공편 운항이 지연되는 일이 발생했다. 슬라이드 점검과 복구 등에 약 1억 8000만원이 들 것으로 추산됐다.

더 선 등 외신들에 따르면 13일(현지시각) 미국 시애틀 공항에서 영국항공의 보잉 787-10 드림라이너 여객기의 비상탈출 슬라이드가 실수로 전개됐다.

이 사고로 승객 250여 명은 지상 작업자들이 슬라이드를 제거하고 탑승교를 연결할 수 있을 때까지 기내에서 대기해야 했다. 이 때문에 런던 히스로공항으로 돌아가는 저녁 항공편도 예정 시각보다 약 90분 늦어졌다.

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영국항공 측은 구체적인 손실액을 공식 발표하지 않았지만 복구비로 약 10만 파운드(약 1억 8000만원)이 소요될 것이란 추정이 나오고 있다.

승무원의 실수로 여객기 비상탈출 슬라이드가 전개되는 일은 간혹 발생한다.

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더 선은 지난달 캐나다 몬트리올에서 출발하려던 항공편에서도 객실승무원이 출발 전 슬라이드를 잘못 작동시켜 운항이 약 3시간 지연됐다고 전했다.

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우리나라에서도 객실 사무장의 출입문 조작 실수로 이틀 연속 슬라이드가 펼쳐진 사실이 뒤늦게 드러났다.

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국회 국토교통위원회 소속 장경태 의원(무소속)이 국토교통부에서 제출받은 사고 조사 자료에 따르면 2024년 9월 대한항공 여객기에서 이틀 연속 비상탈출 슬라이드가 펼쳐진 사고는 객실 사무장들의 출입문 조작 실수 때문이었던 것으로 조사됐다.

첫 사고는 2024년 9월 인천에서 일본 오키나와로 향하려던 에어버스 A220 여객기에서 발생했다. 승객 71명이 탑승하고 출입문까지 닫아 출발을 준비하던 중 객실 사무장이 출입문을 다시 열었다. 문이 절반가량 열리면서 비상탈출 슬라이드가 펼쳐졌고, 슬라이드가 탑승교 바닥에 닿아 일부가 찢어진 것으로 알려졌다.

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객실 사무장은 국토부 조사에서 항공기가 도착한 것으로 생각해 문을 열었으며 기종을 혼동했다고 진술한 것으로 전해졌다.

바로 다음 날에는 김포에서 제주로 도착한 대한항공 A321 여객기에서 비슷한 사고가 발생했다. 제주공항에 도착한 뒤 객실 사무장이 한 손에 인터폰을 든 채 출입문 손잡이를 잘못 조작하면서 슬라이드가 펼쳐졌다. 맞은편 승무원은 다른 출입문의 안전핀을 제거하느라 사고를 알아채지 못한 것으로 조사됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com