에이피알, 메디큐브 멕시코 유통망 확대하며 프리미엄 백화점 상시 매장 확보

Advertisement

Advertisement

글로벌 뷰티 기업 에이피알(대표이사 김병훈)의 대표 뷰티 브랜드 메디큐브가 멕시코시티 소재의 프리미엄 백화점에 상시 매장을 열고 현지 오프라인 사업 확대에 나선다.

에이피알은 메디큐브가 멕시코 현지 시간 기준 7일, 멕시코시티 북서부에 위치한 '팔라시오 데 히에로(Palacio de Hierro)' 백화점에 공식 입점해 상시 매장을 연다고 7일 밝혔다. 팔라시오 데 히에로는 멕시코를 대표하는 프리미엄 백화점 체인으로 패션, 뷰티, 잡화, 라이프스타일 등 다양한 카테고리의 글로벌 및 프리미엄 브랜드를 운영하고 있다.

메디큐브가 입점한 팔라시오 데 히에로 싸뗄리테(Satelite)점은 다양한 글로벌 브랜드가 입점한 주요 점포로, 최근 프리미엄 뷰티 카테고리를 강화하고 있다. 앞서 메디큐브는 올해 상반기 멕시코 코요아칸 지역 '오아시스 쇼핑센터(Oasis Coyoacan)'에서 단독 팝업을 운영하며 현지 소비자들의 호응을 확인했으며, 이번 팔라시오 데 히에로 싸뗄리테점 입점으로 상시 판매 채널을 확대했다. 특히 이번 입점은 팔라시오 데 히에로 백화점 그룹 전체를 통틀어 K뷰티 브랜드로서는 최초의 사례라는 점에서 의미가 크다.

Advertisement

이번 매장에는 ▲PDRN 핑크 펩타이드 앰플 ▲PDRN 겔 패드 ▲콜라겐 나이트 랩핑 마스크 ▲에이지알(AGE-R) 부스터 프로 X2 등 글로벌 시장에서 판매 성과가 확인된 주요 제품을 중심으로 우선 선보인다. 향후 현지 소비자 수요와 판매 추이를 바탕으로 입점 제품군을 순차적으로 확대할 예정이다.

에이피알은 멕시코에서 대형 유통 채널을 중심으로 오프라인 판매 기반을 꾸준히 넓혀왔다. 지난해 12월 세포라(Sephora)와 코스트코(Costco) 전 매장에 입점을 완료한 데 이어 올해 상반기에는 창고형 유통 채널인 샘스클럽(Sam's Club) 전 매장, 7월 울타 뷰티(ULTA Beauty) 전 매장으로 판매 접점을 확대했다. 각 유통 채널에서는 메디큐브의 스킨케어 제품과 뷰티 디바이스를 함께 선보이며 제품군을 다각화하고 있다.

Advertisement

에이피알은 이번 싸뗄리테점 오픈을 시작으로 멕시코 현지 오프라인 판매 접점을 지속 확대할 계획이다. 이달 중에는 '팔라시오 데 히에로 코요아칸(Coyoacan)점'에도 추가 입점할 예정이며, 향후 다양한 오프라인 유통 채널로 판매 기반을 넓혀갈 예정이다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com