젝시믹스, 보디빌딩부터 골프까지 스포츠현장서 '생생 마케팅'

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젝시믹스(XEXYMIX 대표 이수연)는 보디빌딩부터 골프까지 대만 현지 스포츠 행사에 잇따라 참여하며 스포츠 마케팅을 확대하고 있다다.

젝시믹스는 지난 3일부터 4일까지 타이베이 신광미츠코시백화점 A11점 6층 'Legacy Max'에서 열린 '2026 NGP 대만 파이널(2026 NGP FINAL)'에 참여했다.

이번 대회에는 약 400명의 선수가 참가했으며, 젝시믹스는 참가 선수와 운영 스태프 약 40명 등 총 440여 명에게 의류를 제공했다.

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대회장 입구에는 별도의 젝시믹스 홍보부스도 운영했다. 현장에서 젝시믹스 공식 SNS를 팔로우하거나 LINE 공식 계정을 친구 추가한 고객에게 신광미츠코시 A11점과 브리즈난산점에서 사용할 수 있는 최대 NT$150 할인 혜택을 제공했다.

특히 대회장인 Legacy Max와 젝시믹스 A11점이 같은 건물에 위치한 점을 활용해 스포츠 행사에서의 브랜드 경험을 실제 매장 방문과 제품 구매까지 연결하는 현지 마케팅을 전개했다.

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골프 시장에서도 현지 소비자들과의 접점을 넓히고 있다.

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젝시믹스는 지난 2일부터 5일까지 타이베이 세계무역센터 제1전시장에서 열린 '2026 골프여행·골프용품주간'에 'XEXYMIX GOLF' 브랜드로 참가했다.

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이번 행사는 골프용품과 골프웨어부터 골프장, 여행, 스포츠 기술 및 관련 서비스까지 골프산업 전반을 다루는 전문 전시 행사로, ▲테크놀로지·혁신 ▲트렌드 패션 ▲라이프스타일 ▲여행·체험 ▲골프장 건설 ▲미래 골프스타 등 6개 테마존으로 운영됐다. 핑, 클리브랜드, 젝시오, 테일러메이드, 스릭슨, 혼마 등 다양한 브랜드가 참가했다.

젝시믹스는 현장 부스에서 여성과 남성 골프웨어를 선보였다. 폴로 셔츠와 베스트, 스커트, 팬츠 등 다양한 제품을 전시·판매하며 현지 소비자들이 젝시믹스 골프를 직접 경험할 수 있도록 했다.

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젝시믹스는 대만에서 골프 카테고리 확대를 위한 오프라인 기반을 강화하고 있다. 지난 7월 타이베이 타이뎬빌딩 콘셉트스토어에 남녀 골프 제품을 한데 모은 골프 전용 공간을 마련하는 등 기존 애슬레저와 러닝에서 골프까지 현지 판매 카테고리를 넓히고 있다.

이번 NGP와 골프박람회 참여는 서로 다른 스포츠 소비자층을 동시에 공략한다는 점에서도 의미가 있다. 보디빌딩·피트니스 소비자들에게는 젝시믹스의 애슬레저와 스포츠웨어를 알리고, 골프 소비자들에게는 골프웨어를 직접 선보이며 대만에서 브랜드가 접점을 갖는 스포츠 영역을 확대했다.

대만 사업도 성장세를 이어가고 있다. 올해 상반기 대만 법인 매출은 51억5000만원으로 전년 동기 대비 18.8% 증가했다. 정식매장과 팝업스토어 등 오프라인 판매 기반을 확대하는 동시에 스포츠 현장에서 현지 소비자들과 직접 만나는 마케팅 활동을 강화하고 있다.

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젝시믹스 관계자는 "대만에서 오프라인 판매 기반을 확대하는 것과 함께 현지 소비자들이 다양한 스포츠 현장에서 젝시믹스를 직접 경험할 수 있는 기회를 넓히고 있다"며 "보디빌딩부터 골프까지 각 스포츠에 맞는 제품과 마케팅을 통해 현지 소비자들과 소통하고, 대만 시장에서 젝시믹스의 브랜드 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 계획"이라고 말했다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com