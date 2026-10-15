에이피알, 아마존 프라임 빅딜데이즈서 역대 최대 매출 기록

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글로벌 뷰티 기업 에이피알(대표이사 김병훈)의 대표 뷰티 브랜드 '메디큐브'가 아마존 프라임 빅딜데이즈에서 기록적인 성과를 달성하며 뷰티업계 성수기인 4분기 공략에 본격적으로 나선다.

에이피알은 현지시간 10월 6일부터 7일까지 진행된 아마존 '프라임 빅딜데이즈' 프로모션을 성황리에 종료했다고 14일 밝혔다. '프라임 빅딜데이즈'는 아마존 프라임 회원들을 대상으로 진행하는 대규모 할인 행사다. 매년 10월 열리는 해당 행사는 연말 소비특수 기간을 앞두고 글로벌 소비 수요와 브랜드 경쟁력을 가늠할 수 있는 프로모션으로 평가된다.

에이피알은 이번 '프라임 빅딜데이즈' 기간동안 기록적인 매출 성과를 보인 것에 더해, 전 국가에서 역대 최대 일매출을 경신하며 메디큐브의 글로벌 인기를 확인했다. 특히 미국에서는 지난해 행사 대비 매출이 약 85% 증가하며 견고한 브랜드 영향력을 드러냈다. 영국, 독일, 스페인, 이탈리아, 프랑스 등 유럽시장에서도 처음 해당 프로모션에 참가해 역대 최대 성과를 기록했다.

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이에 더해 행사 기간 중 미국, 영국, 이탈리아, 스페인 총 4개국 아마존에서 '메디큐브'가 전체 검색어 순위 1위에 올랐다. 지난 6월 진행된 '아마존 프라임데이' 프로모션에서 처음으로 미국 아마존 전체 검색어 1위를 기록한 것에 이어, 브랜드 인기가 유럽까지 빠르게 확산되는 모양새다.

국가별 인기 제품 수도 증가하며 제품에 대한 경쟁력도 입증했다. 미국 아마존에서는 메디큐브 제품 13개가 뷰티 전체 부문 베스트셀러 100위권에 진입했다. 유럽에서도 국가별로 평균 16개 이상의 제품이 100위권에 오르며 지난 프라임데이 성과(평균 7개) 대비 크게 증가했다.

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세부 제품별로는 브랜드 대표 제품인 '제로모공패드'를 비롯해 ▲PDRN 핑크 펩타이드 앰플 ▲PDRN 핑크 콜라겐 겔 마스크 ▲콜라겐 젤크림 등이 글로벌 시장 전반에서 높은 인기를 보였다. 'PDRN 핑크 콜라겐 볼륨 멀티밤', 'EGF NAD 퍼밍 겔 마스크' 등 신제품도 순위권에 진입하며 판매 호조를 보였다. 뷰티 디바이스 역시 미국과 유럽 시장에서 긍정적인 반응을 얻으며 전년 행사 대비 매출 성장세를 기록했다.

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에이피알은 이번 '아마존 프라임 빅딜데이즈' 성과에 힘입어 4분기 뷰티업계 성수기 공략에 박차를 가할 방침이다. 에이피알은 올해 초부터 미국과 유럽 오프라인 채널 확장을 본격화하고 현지 전용 제품 출시와 팝업스토어 운영 등 현지 접점 강화에 주력해왔다. 다가오는 블랙프라이데이와 크리스마스 등 글로벌 쇼핑 성수기에도 다양한 신제품과 프로모션을 통해 현지 소비자 수요 공략을 이어갈 계획이다.

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에이피알 관계자는 "이번 프로모션 성과는 연말을 앞두고 미국뿐 아니라 유럽에서도 메디큐브에 대한 높은 인기와 수요를 확인했다는 것에 큰 의미를 지닌다"며 "다가오는 연말 쇼핑 성수기에도 차별화된 제품과 프로모션을 통해 글로벌 소비자 수요에 적극 대응할 것"이라고 말했다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com