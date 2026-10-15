"이 정도면 운명…영화 같은데" 이름 똑같고 같은 일 하는 부부 탄생

사진출처=웨이보

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 이름이 같고 동일한 직업군에서 일하는 부부가 탄생해 화제다. 두 사람은 서로를 알기 전 같은 채용 면접에 참석한 적도 있는 것으로 알려졌다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 중국 동부 저장성에서 지난 6일 결혼식을 올린 신랑 주샤오충(33)과 신부 주샤오충(28)은 성과 이름이 모두 같다. 두 사람의 이름은 발음뿐 아니라 표기하는 한자까지 일치한다.

두 사람의 결혼식 초대장이 소셜미디어에 공개되면서 이 같은 사실이 알려졌다.

Advertisement

일부 친척은 신랑과 신부의 이름이 똑같이 적힌 것을 보고 청첩장 업체가 이름을 잘못 기재한 것으로 생각했다. 그러나 실제로 두 사람의 이름이 같다는 사실을 알게 되자 "정말 대단한 인연"이라며 놀라움을 나타냈다.

두 사람의 인연은 2016년으로 거슬러 올라간다. 당시 두 사람은 같은 채용 박람회에서 면접을 봤다. 면접관이 '주샤오충'이라는 이름을 부르자 두 사람이 동시에 자리에서 일어났다. 서로 이름이 같은 사람이 있다는 사실을 알게 됐지만, 당시에는 별다른 의미를 두지 않았고 서로를 알아보지도 못했다.

Advertisement

이후 신랑의 직장 동료이자 신부의 학교 동창이 두 사람의 이름이 같다는 점을 알아차리고 서로를 소개했다. 이를 계기로 만난 두 사람은 2019년부터 교제를 시작했고, 올해 결혼에 이르렀다.

Advertisement

이들은 이름만 같은 것이 아니다. 두 사람 모두 저장성 출신이며 항공업계에서 일한다. 신부는 항공사 승무원이고, 신랑은 항공 안전요원으로 근무한다. 다만 서로 다른 항공사에서 일하는 것으로 전해졌다.

Advertisement

같은 이름 때문에 일상에서 벌어진 해프닝도 적지 않다. 두 사람은 지난 5월 혼인신고를 하고 부동산 소유권 증서를 신청하는 과정에서 전산 시스템이 정보를 자동으로 처리하지 못해 담당 직원이 기록을 수동으로 입력해야 했다. 혼인 관련 서류를 발급받을 때도 비슷한 문제가 발생했다.

여행 중에는 탑승권을 서로 바꿔 드는 일도 있었다. 신부는 자신의 소셜미디어 계정에 두 사람이 여행을 갔다가 실수로 탑승권을 바꿔 들었다고 소개했다. 탑승권에 성별이 표시돼 있지 않아 보안 담당자가 신원을 확인해야 했다는 설명이다.

Advertisement

주변 사람들이 두 사람을 구별하는 방법도 생겼다. 신부는 인터뷰에서 친구들이 두 사람의 이름을 부르면 과거에는 둘 다 대답하곤 했다고 말했다. 이후 신랑은 '큰 총'이라는 뜻의 '다충', 신부는 '작은 총'이라는 뜻의 '샤오충'으로 부르기로 했다.

소셜미디어 이용자들은 두 사람의 특별한 인연에 재미있다는 반응을 보였다. 일부는 두 사람이 앞으로 아이를 낳으면 부모의 이름을 합쳐 '충충'이라고 부르자는 의견도 내놨다.

두 사람의 사연을 일본 영화와 연결 짓는 반응도 나왔다. 이와이 ??지 감독의 영화 '러브레터'에서는 후지이 이츠키라는 이름을 공유하는 인물들이 등장한다. 이름이 같은 두 사람이 우연과 기억을 매개로 연결되는 영화의 설정이 중국 부부의 사연을 떠올리게 한다는 것이다.

Advertisement

장종호 기자 bellho@sportschosun.com