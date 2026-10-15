"식사 어려운 환자들 영양 보충 메뉴"…강남세브란스병원, '간편한 한 끼' 시연회 개최

[스포츠조선 장종호 기자] 강남세브란스병원 영양팀이 14일 영양의 날을 맞아 병원 2동 지하 1층 홀에서 영양불량 환자를 위한 '간편한 한 끼 식사' 메뉴 시연회를 개최했다.

이번 행사는 영양불량 위험에 노출된 환자들의 식사 섭취를 돕고 영양 상태를 개선하기 위해 마련됐다. 강남세브란스병원 영양팀은 환자별 증상과 섭취 능력에 맞춰 개발된 총 13종의 맞춤형 메뉴를 선보였다.

메뉴는 환자 상태별로 크게 3가지 콘셉트로 구성됐다. 첫 번째 콘셉트는 구내염 등으로 음식물 섭취가 어려운 환자를 위해 단호박 두부 스프, 항산화 치킨 스프 등 부드러운 질감으로 쉽게 넘어가는 메뉴다. 두 번째는 고단백 영양보충 간식으로, 올리브유와 단백질 분말로 열량과 단백질을 높인 비타 그린 주스, 바삭 두부나쵸 & 토마토 소스, 순두부 푸딩 등 에너지를 더해주는 메뉴들로 구성됐다. 세 번째는 항암 치료 과정 등에서 오심과 구토로 식사가 어려운 환자를 위해 담백하고 향이 강하지 않은 애플 피넛 샌드위치, 낫토 그린 비빔밥, 고소한 들기름 두부면, 그릴드 치킨 포케, 소고기 채소말이 등 일품메뉴로 기획됐다.

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행사장에서는 최근 의료질 향상(QI) 활동으로 개발한 간식 메뉴 중 비타 그린 주스와 바삭 두부나쵸 & 토마토 소스를 직접 맛볼 수 있도록 시식 코너도 운영했다. 아울러 추첨을 통해 시식 참여자 50명에게 순두부 푸딩을 증정했다.

메뉴 레시피 등 유용한 영양 정보 교류도 이어졌다. 행사장 모니터를 통해 콘셉트별 레시피 동영상이 상영됐으며, 환자와 보호자가 가정에서도 쉽게 따라 조리할 수 있도록 미니 레시피 카드를 배포했다. 시식 메뉴 선호도 투표와 더불어 '항암 치료 시 도움이 된 음식'이나 '식사 관련 제안' 등 실질적인 의견을 나누는 게시판도 함께 마련했다.

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이호선 강남세브란스병원 영양팀장은 "치료 과정에서 식사가 어려운 환자들이 부담 없이 영양을 보충할 수 있도록 맞춤형 메뉴를 개발했다. 이번 행사를 통해 환자와 보호자들이 실생활에 유용한 영양 정보를 얻어가길 기대한다"고 말했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com