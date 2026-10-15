폐암 수술받은 교황 첫 메시지에 '눈물'…주치의 "예상대로였다"

폐암 수술 전 미사를 집전하고 있는 교황 레오 14세. AP연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 폐암 수술을 받은 교황 레오 14세가 신자들에게 감사와 함께 자신을 위한 기도를 당부했다. 수술 이후 공개적으로 전한 첫 메시지다. 의료진은 교황의 회복이 예상대로 진행되고 있다고 밝혔으며, 교황은 병실에서 걷고 다른 사제들과 함께 미사에도 참여한 것으로 전해졌다.

CNN 등 외신에 따르면 레오 14세는 14일(이하 현지시각) 프란치스코 전 교황이 발표한 가정과 부부에 관한 권고문 '아모리스 라에티티아(Amoris laetitia)' 발표 10주년 기념 심포지엄에 참석한 가톨릭 신자들에게 메시지를 보냈다.

교황은 메시지에서 "여러분도 아시다시피 저는 요 며칠 여러분과 함께하지 못했다"며 "여러분의 기도와 함께해 주신 활동에 진심으로 감사드린다"고 밝혔다. 이어 "여러분이 경험을 나누고 서로의 이야기에 귀 기울이는 것은 교회 전체에 주어진 선물"이라며 "저도 여러분을 위해 기도하니, 여러분도 저를 위해 기도해 달라"고 당부했다.

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교황은 지난 13일 이탈리아 로마의 한 병원에서 폐 수술을 받았다. 의료진은 약 90분간 진행된 수술에서 교황의 오른쪽 폐 하엽을 절제했다. 수술 과정에서 폐선암 진단도 확인됐다. 폐선암은 폐암 가운데 흔히 발견되는 유형인 선암의 일종이다.

교황의 주치의는 수술 후 발표한 의료진 설명에서 교황의 회복이 "예상대로 진행되고 있다"고 밝혔다. 교황은 호흡 재활 치료를 받고 병실에서 걷기 시작했으며, 식사도 정상적으로 재개한 것으로 전해졌다.

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바티칸 대변인은 교황이 14일 병원에 마련된 별도 공간에서 다른 사제들과 함께 미사에 참여했다고 밝혔다. 수술 직후에도 의식을 정상적으로 회복했으며, 의료진은 현재까지 수술에 따른 합병증은 없다고 설명했다.

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레오 14세는 수술에 앞서 지난 주말 성 베드로 광장에서 열린 주일 삼종기도에서 폐에 결절이 발견돼 수술을 받을 예정이라고 직접 알렸다. 당시 그는 결절이 초기 단계에서 발견됐으며 병변의 위치도 국소적이라고 설명했다. 의료진의 권고에 따라 수술을 결정했다는 것이다.

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교황은 평소 흡연자로 알려져 있지 않으며 건강한 생활 습관을 유지해 온 것으로 전해졌다. 다만 가족 중에도 암 투병 이력이 있는 것으로 알려졌다. 형 루이 프레보는 현재 암 치료를 받고 있으며, 부모도 1990년대에 암으로 세상을 떠난 것으로 보도됐다.

교황은 치료와 회복을 위해 오는 20일까지 예정된 공개 일정을 모두 취소했다. 다음 달 남미 순방도 예정돼 있지만, 장거리 이동이 회복 일정에 어떤 영향을 미칠지는 지켜봐야 할 것으로 보인다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com