부상 털고 다시 밟는 페달…유연우·김로운·허남열, 가을 경륜서 재도약

광명스피돔에서 선수들이 경주를 펼치고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

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낙차 사고와 부상으로 한동안 경주장을 떠났던 경륜 선수들이 잇따라 복귀해 좋은 성적을 거두고 있다. 긴 재활과 훈련을 거쳐 돌아온 유연우(28기·S3·가평), 김로운(28기·A2·금정), 허남열(24기·A2·가평)이 그 주인공이다.

14일 국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부에 따르면 세 선수는 장기간의 공백과 경기력 저하를 극복하고 최근 입상과 우승을 기록하며 가을 경륜 무대에서 재도약하고 있다.

가평팀 유연우는 두 차례 낙차 사고를 딛고 특선급 입상에 성공했다. 지난 3월 14일 낙차로 부상을 당해 약 4개월간 치료와 재활에 집중한 뒤 7월 24일 복귀했다. 그러나 복귀한 지 채 한 달도 지나지 않아 다시 낙차 사고를 당하면서 경주장을 떠나야 했다.

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이후 양양 벨로드롬 등을 오가며 훈련에 매진한 유연우는 약 두 달 만인 지난 2~5일 열린 39회차 경주에 출전했다. 지난 5일 광명 13경주에서는 적극적인 경주 운영을 펼치며 이태호(20기·S2·신사)에 이어 2위로 결승선을 통과했다.

유연우(28기, S3, 가평) 사진제공=국민체육진흥공단

김로운(28기, A2, 금정) 사진제공=국민체육진흥공단

김로운의 복귀 과정도 순탄치 않았다. 지난해 10월 말 낙차 사고로 쇄골과 여러 개의 늑골이 골절되는 큰 부상을 입었다. 9개월 넘게 재활한 끝에 올해 6월 우수급 무대로 복귀했지만 장기간의 공백으로 경기력을 회복하지 못하면서 선발급으로 강급되는 시련까지 겪었다.

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그러나 꾸준한 재활과 훈련으로 경기력을 끌어올렸고, 지난 8월 초부터 연이어 우승과 입상을 기록하며 우수급 특별승급에 성공했다. 9월부터 다시 우수급 경주에 출전한 김로운은 지난 5일 광명 10경주에서 올해 첫 우수급 우승을 차지하며 경쟁력을 입증했다.

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허남열 역시 연이은 낙차 사고를 극복하고 반등에 성공했다. 부상에서 회복해 경기 감각을 되찾는 과정에서 다시 부상을 당했지만, 같은 가평팀 소속인 유연우와 함께 양양과 가평을 오가며 훈련에 집중했다. 비슷한 시기에 부상과 재활을 경험한 두 선수는 서로 의지하며 경기 감각을 끌어올렸다.

허남열(24기, A2, 가평) 사진제공=국민체육진흥공단

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훈련의 성과는 지난 5일 광명 8경주에서 나타났다. 허남열은 자신의 장기인 추입을 앞세워 경쟁자들을 제치고 가장 먼저 결승선을 통과하며 우승을 차지했다.

예상지 최강경륜 설경석 편집장은 "경륜 선수에게 부상은 경기력뿐만 아니라 자신감에도 큰 영향을 미칠 수 있다"며 "세 선수는 긴 재활과 공백을 이겨내고 다시 경쟁력을 보여주고 있다는 점에서 의미가 있다"고 평가했다. 이어 "최근 좋은 성적을 통해 자신감을 되찾은 만큼 앞으로의 활약도 기대된다"고 덧붙였다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com